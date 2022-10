Karviná vstupovala do zápasu na jihu Moravy v těžké situaci. Naposledy schytala debakl v Chrudimi (1:5) a byla to čtvrtá porážka z posledních pěti duelů. Slezané šli do vedení těsně před přestávkou, kdy se prosadil Budínský. Náskok zvýšil po změně stran Durosinmi. Domácí už pouze snížili. Gól dal Laczkó.