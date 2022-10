Karvinští mají na Duklu dobré vzpomínky. Před třemi lety ji přehráli ještě v rámci ligy jasně 3:0. „Kdybychom na to navázali, tak by to bylo pěkné,“ usmál se trenér Karviné Tomáš Hejdušek. „Doma jsme prozatím všechny zápasy s výjimkou duelu s Táborskem vyhráli. Potřebujeme hlavně před našimi fanoušky vyhrávat a nedovolit soupeřům vozit odsud body,“ řekl kouč MFK.