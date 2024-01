Vedení fotbalové Karviné představilo ještě před startem zimní přípravy, kterou tým zahájí v pondělí 8. ledna, novou posilu. Kádr 14. týmu tabulky FORTUNA:LIGY rozšířil slovenský křídelník či hrotový útočník Martin Regáli.

Martin Regáli (s číslem 9) je novou posilou Karviné. | Foto: MFK Ružomberok

Třicetiletý odchovanec Prešova, který má na svém kontě ve slovenské nejvyšší soutěži 153 startů a 35 nastřílených gólů za Michalovce a Ružomberok, naposledy působil v belgickém Kortrijku, který je v nejvyšší soutěži po podzimní části poslední.

„Martin tam po změně trenéra ztratil místo v kádru, proto jsme se rozhodli jednat a získat ho. Jsem rád, že se to podařilo, protože náš zájem o něho byl už v minulosti. Kvalitu má a hlavně může na hřišti operovat na více postech,“ řekl Lubomír Vlk, sportovní ředitel MFK Karviná.

„Martina znám velice dobře ze slovenské ligy. Do ligy poprvé nakoukl v Michalovcích, pak jej koupil Ružomberok. Dařilo se mu, dostal se i do reprezentace a svou prací si vystřílel přestup do zahraničí,“ přiblížil Juraj Jarábek, trenér Karviné.