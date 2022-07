Karviná nevypadala, že by ji ale chyběla sehranost. Naopak. To předvedla už ve 4. minutě, kdy skóroval Málek. „Nevidím handicap v tom, že jsme proměnili kádr. Vidíte sami, že mužstvo má tvář, nechceme jen bránit a odkopávat. Chceme být silní. Baník má svou kvalitu, chce hrát o poháry a my si s ním vytvořili dost šancí. Nemáme se za co stydět a jsem na kluky pyšný,“ měl jasno při ohlédnutí se za zápasem.

„Ve druhé lize budeme muset vyhrávat, ale vezměme si, že na hřišti byli z minulého kádru jen tři hráči a gólman. I se sedmi nováčky jsme se toho zhostili velmi dobře. Nehledě na to, že tam potom přišli kluci jako Martin Zedníček, a další, kteří hráli v Otrokovicích, nebo v dorostu,“ hodnotil duel Tomáš Hejdušek.

Porážka, ale dobrý výkon. Karviná na závěr přípravy podlehla v Ostravě Baníku

„Určitě chceme jít touto cestou a těmito kluky, kteří jsou mladí, draví a rychlí. Mužstvo je odhodlané a soudržné,“ dodal vzápětí.

Přestupní období pořád běží, teoreticky jeho tým by mohl ještě někdo doplnit. Třeba právě z Baníku, v jehož realizačním týmu ještě na konci minulého ročníku Hejdušek byl. „Rád jsem je viděl, pozdravil jsem se s nimi, a když budou chtít do Karviné, tak jen dobře. To se uvidí,“ usmál se mladý trenér.

Za velký impulz považuje návrat útočníka Michala Papadopulose. „Sami jste viděli, že snad nestárne a i ve svém věku je jedním z nejlepších hráčů na hřišti. Je to důležitý článek i v kabině. Může to být klíčové v bojích o návrat do ligy,“ uzavřel Tomáš Hejdušek.