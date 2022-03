EXKLUZIVNÍ FOTO: Vzpomínáte? Baník padl ve Stovkách, i přesto se do ligy vrátil

Vzpomínáte? Jedni byli jako opaření a v šoku, druzí lítali po hřišti ve velké euforii. V pátek 11. března 2022 to bude přesně pět let, kdy fotbalisté Baníku Ostrava senzačně prohráli v utkání 18. kola druhé ligy ve Frýdku-Místku 1:2. Do Stovek dorazila fantastická návštěva 6200 diváků! Klub z Bazalů tehdy trénoval Vlastimil Petržela a nakonec slavil i přes toto klopýtnutí návrat mezi elitu. Domácí skončili v tabulce předposlední.

Frýdek-Místek - Baník Ostrava (18. kolo FNL, 11. 3. 2017) | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Zajímavostí bylo, že ve Frýdku-Místku šlo o jednu z pouhých dvou porážek Baníku v sezoně tehdy ještě Fotbalové národní ligy. Ta první přišla v podzimním zápase 16. kola v Třinci (1:4, 2753 diváků). Slezané nakonec skončili v ročníku 2016/2017 druzí za Sigmou Olomouc a vrátili se mezi elitu. V posledním zápase doma Ostravané porazili Znojmo 3:0 (2 góly Sus) a odrazili tak tlak rivala z Opavy, který skončil o bodík třetí. Baník se svými fanoušky pomáhá Ukrajině. Vybral 181 tisíc, přispěl i materiálně „Byl to více boj než fotbal. Snažili jsme se, ale oni byli silnější a větší, chodili do soubojů ostře. Hned ze začátku jsem si nechali dát blbý gól ze standardky, na které se týden připravujeme,“ vykládal tehdy kouč Baníku Vlastimil Petržela. „Pak se nám podařilo vyrovnat a převážně měli hru v rukách. Bohužel jsme inkasovali podruhé a nevyužili stoprocentní šanci Mondekem. Ale takový je fotbal. Kluci odmakali maximum. Nikdo nic nevypustil,“ dodal Vlastimil Petržela. Obrazem: Z Polanky přes Vítkovice až do ligy. Talent Šín patří k nadějím Baníku 18. kolo druhé ligy (11. března 2017): Frýdek-Místek – Baník Ostrava 2:1 (1:1) Branky: 6. Literák, 70. Vyskočil – 19. Hlinka. Rozhodčí: Zelinka - Polák, Podaný. ŽK: Slaninka, Byrtus, Nworah - Pokorný, Helešic, Vašek. Diváci: 6200. Frýdek-Místek: Mihalek - Ilko, Literák, Klabník, Švrček - Spasojević (78. Berežný) - Byrtus (77. Šichor), Šumský, Slaninka - Vyskočil - Ševčík (66. Nworah). Trenér: Nemec. Baník Ostrava: Vašek - Breda (46. Celba, 67. Mondek), Pokorný, Mešaninov, Helešic - Mičola, Hlinka, Hrubý - Sus, De Azevedo (70. Urgela), Stáňa. Trenér: Petržela.