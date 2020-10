Mají 19 bodů, takže s Orlovou to v neděli bude jasný šlágr prvního s druhým. Slavia zaostává za svým rivalem jen o bod. Třetí je s tříbodovým odstupem další celek z okresu - Stonava.

„Musím říct, že je to překvapení i pro nás. Nečekali jsme se tak vysoko. Ale bereme to s pokorou. První čtvrtina soutěže nám vyšla, uvidíme, co přinesou následující týdny a hlavně obě derby s Orlovou a Stonavou,“ nepřeceňuje situaci trenér Albrechtic Dušan Kohút, jenž mužstvo převzal v létě po Radku Nešporovi.

A svého předchůdce chválil. „Dostal jsem mužstvo výborně připravené, prakticky jsem navázal na jeho práci. Je vidět, že si kluci sedli. Sestava je ustálená, kluci na sebe zvyklí. Vlastně jsme udělali jen dvě posily Peška a Cieslawského. Další noví hráči nebyli třeba,“ uznává Kohút.

Projevuje se to na výsledcích. Albrechtičtí si počínají chytře, každý hráč přináší týmu něco svého, společně vytvářejí kompaktní stroj na body. „Musím říct, že zvládáme i zápasy, v nichž se nám zase tak úplně nedaří. Někdy vyhrajeme silou vůle, ale zatím se daří,“ klepe na dřevo trenér albrechtického Baníku.

Ten zahájil svou soutěž se zpožděním, neboť se jako každoročně zúčastnil turnaje O Štít Albrechtic, tedy turnaje obcí s názvem Albrechtice, jehož 48. ročník se letos konal v nejvzdálenější lokaci – Albrechticích v Jizerských horách, tedy na severu Čech u Jablonce nad Nisou.

„Hrozná štreka. Jeli jsme tam půl dne,“ vtipkoval Dušan Kohút. Ale vyplatilo se. I v době koronavirové se Štítu zúčastnily všechny celky, až na Město Albrechtice, které zažívá sportovní a ekonomický úpadek klubu. Jeho neúčast umožnila albrechtickému Baníku zaútočit na prvenství v historické tabulce, což se i povedlo.

„Domácí tým sice zbrojil, dokonce tam měli nějaké hráče z jablonecké juniorky, ale zvládli jsme to. Sice jsme s nimi prohráli ve skupině, ale ve finále jsme to soupeři vrátili. Potvrdili jsme tím de facto úlohu favorita, protože ze současných týmů působíme v nejvyšší soutěži, i když hrajeme až I.A třídu,“ vysvětlil Kohút.

Díky současnému týmu Baníku tak klub se šestnácti prvenstvími dorovnal právě Město Albrechtice a za dva roky bude na domácí půdě hostit jubilejní 50. ročník. V příštím roce se Štít odehraje v Lesních Albrechticích u Březové (Opavsko).

Zdroj: Tadeáš Bednarz

Albrechtičtí tak zahájili mistrovské zápasy o týden později, dohrávku 1. kola s Dobraticemi zvládly vítězně až 16. září. Kromě remízy 2:2 v Libhošti pak počítají jen samá vítězství. Nasbírali jich už šest včetně cenné výhry ve Vratimově, který se nečekaně plete „karvinským“ celkům do souboje o postup.

„To byl náš asi nejlepší zápas, vyhráli jsme tam 3:0, patrně tohle kluky nakoplo. Dáváme i poměrně dost branek (třetí nejvyšší počet po Stonavě a právě Vratimovu – pozn. aut.), přestože dost šancí ještě spálíme,“ poznamenává Kohút. Střelecky se v tomto ohledu daří Chumchalovi, čtvrtému nejlepšímu kanonýrovi soutěže. „Tonda potřebuje dost šancí na gól, ale takhle to má v této soutěži asi každý,“ je trenér Kohút ke svému forvardovi shovívavý.

„Naší silnou devízou je organizace hry. Od gólmana, přes stopery, silnou záložní řadu až po útok, kluci si vše dirigují sami. Zkušení udílejí pokyny ostatním, hráči na sebe mluví, každý ví, kde má stát a co dělat. Takticky jsme výborně připraveni a hráči si své úkoly na hřišti vzorně plní,“ pochvaluje si Kohút.

A oproti například svému působení v Petrovicích zažívá i dlouho nepoznané – na tréninku má pravidelně osmnáct i více hráčů. „Tréninková morálka je vskutku příkladná. Kluky to asi baví a tím pádem i mě,“ usmívá se zkušený trenér.

A ještě jedna věc podle všeho stojí za nečekanou jízdou mužstva v novém ročníku. Na rozdíl od svých kolegů ve Stonavě a Orlové nejsou hráči pod tlakem. „To je pravda,“ potvrzuje Kohút. „Vedení klubu nám žádná ultimáta před sezonou nenadiktovalo. Chceme skončit do pátého místa a o víc se nestaráme. Samozřejmě, že kdyby se naskytla možnost postupu, tak bychom toho využili, ale netlačíme na pilu. Prostě si to teď užíváme. Jakékoliv vyšší umístění bude nad plán a nejspíš i proto hrají kluci tak uvolněně,“ domnívá se albrechtický trenér.