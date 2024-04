/FOTOGALERIE/ Pro domácí fotbalisty šťastné tři body, pro hosty velké zklamání. O vítězi okresního derby v 15. kole krajské I.A třídy rozhodla první minuta nastavění. Baník Albrechtice v ní gólem Izaiáše porazil Horní Suchou 3:2. Pro oba týmy to byla zároveň generálka na blížící se finále Poháru OFS Karviné.

Zápas 15. kola I.A třídy, skupiny B, Baník Albrechtice - Horní Suchá 3:2. | Foto: SK Horní Suchá/Ondřej Kruťa

Blíž k velikonočnímu vítězství měl Baník. Skóre otevřel ve 42. minutě Žyla, na 2:0 pak po přestávce zvýšil Izaiáš. „Jsem zklamaný z toho, že jsme herně nedokázali plnit to, co jsme chtěli a nehráli šedesát minut vůbec dobře. Soupeř vedl zaslouženě,“ uvedl pro klubový web Ondrej Hančín, trenér Horní Suché.

„Na druhou stranu jsem rád, že to kluci nezabalili a střídající hráči předvedli přesně to, co od nich očekávám,“ vrátil se k trefám J. Štrompa a Ryta, kterými jeho tým smazal dvoubrankové manko.

FOTO: Patnáct minut Stonava na hřišti nebyla, pak potvrdila body. Kdo se loučil?

„V ten moment jsem si myslel, že dokážeme zápas otočit a odvezeme si všechny tři body. Bohužel v závěru se projevilo, že jsme letos ještě nebyli na přírodní trávě a klukům odešly nohy. Bylo to evidentní, soupeř nás zatlačil a strhnul vítězství na svou stranu,“ konstatoval Ondrej Hančín poté, co výhru Albrechticím v 1. minutě nastavení trefil Izaiáš.

Další derby spolu oba týmy sehrají ve finále Poháru OFS, které bude 24. dubna hostit Městský stadion ligového MFK Karviná v Ráji. Horní Suchou čeká obhajoba prvenství, Baník Albrechtice po předloňském triumfu skončil vloni druhý.

V nadcházejícím kole I.A třídy Horní Suchá, která je v tabulce desátá, hostí v sobotu 6. dubna poslední Lučinu, pátý Baník Albrechtice nastoupí o den později na hřišti třetích Kozlovic.

Fotbalové soutěže na Moravě a ve Slezsku – okresní přebor Karvinska

I.A třída, skupina B – 15. kolo:

FK Baník Albrechtice - SK Horní Suchá 3:2 (1:0)

Branky: 58. a 90+1. Izaiáš, 42. Žyla - 63. J. Štromp, 76. Ryt. Rozhodčí: Herda – Hošek, Picmaus. ŽK: Přeček, Masopust – Kvapil, Pietrasz, Pastušek. Diváci: 350.

Baník Albrechtice: Gradek - Masopust (76. Jašek), Kociolek Jakub, Uher, Přeček - Žyla D. (76. Porembski), Žyla M., Cileček (90. Rusnok), Vagner, Izaiáš - Kociolek Jan (88. Cieslawski). Trenér: Milan Procházka.

Horní Suchá: Lincer – Kvapil (46. Lukáš), Pietrasz (61. Ryt), Urbaník, Rychtařík (88. Sobek) – Stuchlík, Vojtek (31. Krajčo), Witosz, P. Štromp. D. Pastušek - Poruba (61. J. Štromp). Trenér: Ondrej Hančín.