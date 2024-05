/FOTOGALERIE/ Dvakrát za sebou měli bodový půst, teď fotbalisté Dolních Datyní znovu zabrali. V sobotním zápase 26. kola krajského přeboru v Ostravě porazili Heřmanice 1:0. V tabulce se Jestřábi posunuli s 33 body ze 12. na 11. místo, jejich soupeř zůstal čtrnáctý, na kontě má 21 bodů. Střelcem vítězného gólu byl v 84. minutě Tomáš Zbavitel.

„Hrajeme v dezolátním stavu deset plus jeden,“ připomenul trenér Dolních Datyní Petr Blejchař absence hráčů ze zdravotních, pracovních i rodinných důvodů. „V Heřmanicích nám chyběl gólman Chelmecký, stoper Kudláček i Cenek. Počítali jsme jenom ztráty, navíc někteří hráči nastoupili po teplotách i s nimi,“ prozradil kouč Jestřábů.

„I v tom provizoriu jsme byli lepší. V prvním poločase jsme domácí fotbalově přehráli, hrálo se jen na jednu branku,“ dodal Petr Blejchař po poločase, který skončil 0:0.

„Po přestávce jsme se přizpůsobili soupeři, začali jsme také nakopávat a Heřmanice měly jednu šanci. Naštěstí Honza Vasilko to chytil. I s jedním tréninkem nám obrovsky pomohl,“ pochválil náhradního brankáře Jestřábů, který ukončil kariéru před pár roky.

Výhru Dolních Datyní zařídil Zbavitel až v 84. minutě. „Rozhodli jsme ze standardní situace, gól jsme dali po rohu,“ oddechl si Petr Blejchař po zisku tří bodů. Závěr duelu byl pořádně vyhrocený, všech šest žlutých karet padlo od 75. do 92. minuty, čtyři z nich dostali domácí.

„Tří bodů si strašně vážím, jsou pro nás velice důležité,“ konstatoval Petr Blejchař s tím, že vítězství Jestřábi věnovali Matěji Střižíkovi.

„Ve 12. minutě se zranil a odvezla ho sanitka do nemocnice. Nebylo to ale nic zákeřného. Šel do souboje, udělal perfektní kličku sám na gólmana, špatně došlápl a ruplo mu v koleni,“ popsal černý moment utkání. „Přejeme mu, aby se rychle uzdravil a brzy se vrátil mezi nás,“ dodal Petr Blejchař.

V příštím kole Dolní Datyně v sobotu 25. května hostí poslední Dolní Benešov.

Krajský přebor – 26. kolo:

Heřmanice – Dolní Datyně 0:1 (0:0)

Branka: 84. Zbavitel. Rozhodčí: Sištík – Švec, Pasterčák. ŽK: Šleis, Račanský, Košťál, Šimečka – Zbavitel, Ndanusa. Diváci: 105.

Dolní Datyně: Vasilko – Zbavitel, Polášek, Cileček, Piskoř, Kaduch, Rozsíval, Stebel (86. Kučera), Ndanusa (92. Bortel), Střižík (12. Dudek), Kodenko. Trenér: Petr Blejchař.