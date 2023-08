/FOTOGALERIE/ Tohle byl černý den! Fotbalisté Českého Těšína ve středeční dohrávce 1. kola krajského přeboru, kterou v původním termínu zmařilo nepříznivé počasí a nezpůsobilá hrací plocha, padli na hřišti Vřesiny 1:2, navíc v závěru utkání přišli o vyloučeného hráče a osm minut dohrávali v jen deseti.

V závěrečném zápase minulého ročníku krajského přeboru fotbalisté Českého Těšína vyhráli v Řepišti 4:0. Domácí dostali po utkání pohár pro vítěze soutěže a i přes vysokou porážku oslavili postup do divize. | Foto: TJ Řepiště

„Celý zápas byl hektický, všechno dnes bylo proti nám,“ poznamenal trenér Českého Těšína Petr Sostřonek. „Bohužel jsme se přizpůsobili hře domácích a přihráli jim na první gól,“ vrátil se k inkasované brance ve 12. minutě. „Naštěstí jsme ještě v prvním poločasepak vyrovnali,“ oddechl si po střele Hamroziho ve 42. minutě. „Gólu měla po faulu na našeho hráče v šestnáctce předcházet penalta, ale rozhodčí ji neodpískal,“ dodal kouč hostů.

Co se dělo po přestávce? „Do druhého poločasu jsme šli s tím, že v klidu a pohodě zápas dohrajeme. Měli jsme dvě šance, bohužel jsme nedali. Místo toho jsme dostali branku po situaci, kdy domácí jasně faulovali našeho hráče u lajny, rozhodčí to otočil úplně opačně a byl z toho roh. My z něho dostali gól a vrcholem byla červená karta,“ popsal trenér Českého Těšína dva důležité momenty – trefu Kozelského v 83. a následné vyloučení Michala Sostřonka v 87. minutě.

Kvůli čemu musel hráč hostů předčasně ze hřiště? První žlutou kartu viděl v 82. minutě za „Zmaření slibně se rozvíjející útočné akce soupeře podražením soupeře z boku v souboji o míč v nepřerušené hře mimo PÚ, za což byl nařízen PVK,“ vysvětlil rozhodčí Michal Kolarský v zápise o utkání.

Jen o pět minut později dostal Michal Sostřonek druhou žlutou kartu. „Slovní projev nespokojenosti, kritika rozhodčího v přerušené hře bez hanlivých výrazů. ‚Pískej to pořádně, to nebyl faul‘,“ uvedl sudí v zápise.

„Určitě podáme protest, protože tam byla situace, kdy po faulu na našeho hráče penaltu nezapískal a domácím dal jen žlutou kartu. Pískal špatně na obě strany,“ konstatoval Petr Sostřonek.

„Na rozhodčí se ale nechci vymlouvat. Naše chyba byla, že jsme neměli dopustit, abychom dostali druhý gól z rohu. Neobsazený nejmenší hráč nám ho dal k zadní tyči hlavou, to je neomluvitelné,“ zlobil se kouč hostů. „Je to zklamání, kvalita byla na naší straně, ale nedokázali jsme zápas uhrát. Možná nám chyběl i kousek štěstí, ale budeme bojovat dál.,“ dodal kouč.

Ve 4. kole má Český Těšín výhodu domácího hřiště, na kterém v sobotu 26. srpna od 10.15 hodin nastoupí proti Kobeřicím.

Krajský přebor – dohrávka 1. kola:

FC Vřesina – FK Český Těšín 2:1 (1:1)

Branky: 12. Strohalm, 83. Kozelský – 42. Hamrozi. Rozhodčí: Kolarský – Stankov, Kotas. ŽK: Brož – Urban, Slowiaczek, M. Sostřonek, Kubalík (vedoucí týmu), Matuszek. ČK: 87. M. Sostřonek (Český Těšín). Diváci: 150.

Český Těšín: Benedik – Slowiaczek (73. Matuszek), Lanc, Hamrozi (84. Krucina), Buryan, M. Sostřonek, L. Maceček, D. Maceček, Chloň (84. Osička). Byrtus, Urban (73. Bora)- Trenér: Petr Sostřonek.