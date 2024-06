/FOTOGALERIE/ Role favorita se nebojí! Před týdnem doma porazili v krajském přeboru zachraňující se Heřmanice (5:1) a v sobotu fotbalisté Stonavy nezaváhali ani na hřišti Dolního Benešova. Zápas 28. kola s posledním týmem tabulky vyhráli 4:2, i když od 37. minuty hráli bez vyloučeného Michala Ruisla. Rozhodli už v prvním poločase hattrickem Davida Jatagandzidise, čtvrtý gól přidal po přestávce Jan Motyčka. Mezi střelce se zapsal i Aleš Věřorek, který ale překonal vlastního brankáře Vladimíra Pechu.

Zápas 26. kola krajského přeboru Petřvald - Stonava 1:3 (18. 5. 2024). | Foto: Roman Dujsík

„Věděli jsme, že to nebude nic jednoduchého. Benešov potřeboval uhrát body, aby měl ještě nějakou naději, a na to jsme se připravili,“ prozradil trenér Stonavy Tomáš Mančař. Kvůli nemoci se musel obejít bez Hejdy a z rodinných důvodů Graňáka.

„Kluky jsem nabádal, abychom nepodcenili začátek, vletěli na soupeře a zápas rozhodli co nejdřív. To se nám povedlo, ve 20. minutě jsme vedli 3:0, z prvních pěti šancí jsme využili tři. Jata dal krásné branky, které nebyly z náhodilých situací,“ vyzdvihl kouč rychlý náskok týmu po hattricku.

K bodům pod Radhoštěm pomohl Indiánům rychlý gól, třetím pak Beskyd zlomili

„Potom jsme ale trošku polevili a souboje nehráli na sto procent, před šestnáctkou začal být zmatek. Špatným přístupem k bránění jsme dostali gól, kdy domácí vydolovali balon a snížili na 1:3,“ konstatoval trenér hostů. „Z toho vygradovalo i vyloučení,“ vrátil se Tomáš Mančař k 37. minutě, kdy Ruisl za podražení soupeře viděl druhou žlutou kartu, první dostal v 15. minutě za držení za dres.

„Řekli jsme si, že po přestávce dáme gól na 4:1 a pak se budeme soustředit na bránění. To nám vyšlo hned ve 48. minutě, kdy jsme Benešov uzemnili,“ ocenil přesnou trefu Motyčky.

„V deseti jsme pak hru zatáhli a snžili se soupeře donutit jenom nakopávat. To se také splnilo, posbírala to obrana nebo Pecha v bráně. Domácí nás nijak zásadně neohrozili,“ popsal dění na hřišti ve druhém poločase. „Pak přišel jeden centrovaný balon z boku a Věčorek ho uklidil mazácky skluzem do vlastní brány,“ nevěřícně kroutil hlavou Tomáš Mančař.

Fotbalové soutěže na Moravě a ve Slezsku - krajský přebor

„V posledních dvaceti minutách jsme ještě měli příležitosti, a kdybychom lépe vyřešili finální fázi, mohli jsme dát další branky, domácí obrana byla děravá,“ konstatoval kouč hostů.

V tabulce je Stonava po neúplném 28. kole, kde se bude ještě dohrávat kvůli nezpůsobilému terénu odložené utkání Brušperk – Kravaře, pátá se 47 body.

V příštím kole nastoupí v sobotu 8. června naposledy doma proti jedenáctým Jakubčovicím a sezonu zakončí v sobotu 8. června v Orlové se Slavií.

Orlová hrála v Těšíně rychlý a moderní fotbal. Jak hodnotili derby oba trenéři?

Krajský přebor – 28. kolo:

Dolní Benešov – SK Stonava 2:4 (1:3)

Branky: 30. Skroch, 70. vlastní Věčorek – 2., 9. a 20. Jatagandzidis, 48. Motyčka. Rozhodčí: Švec – Stankov, Vojkovský. ŽK: Večerek – Ruisl. ČK: 37. Ruisl (Stonava). Diváci: 65.

SK Stonava: Pecha – Věčorek, M. Šiška (70. Nožka), Motyčka, Dolník (46. Kloda), Jatagandzidis (87. Šmatlava), Osvěčík, Siekiera, Michalek, Ruisl, Streit. Trenér: Tomáš Mančař.