Po zimní pauze se Český Těšín poprvé sešel v pátek 12. ledna. „Dáváme se dohromady, na prvním tréninku nás ještě moc nebylo, protože kluci byli ve škole nebo v práci, vysokoškoláci mají zkoušky,“ řekl pro Deník českotěšínský trenér Petr Sostřonek, že zatím se scházejí v počtu deseti až šestnácti fotbalistů.

„Na soustředění nikam nejedeme, připravovat se budeme v domácích podmínkách a většinu zápasů odehrajeme na umělce v Třinci. Soupeře máme dost kvalitní, takže nás to prověří po všech stránkách,“ hodnotil trenér naplánované duely s Čadcou, Dobraticemi, Turzovkou, ligovými dorostenci Karviné, Hlubinou, Bohumínem, Starým Městem a Bystřicí.

„Na výsledky určitě hrát nebudeme, chceme se zaměřit na to, co nás hodně tlačilo, to znamená na defenzivu,“ dodal kouč Českého Těšína. Kádr momentálně tvoří 22 hráčů. Jak se změnil během zimy?