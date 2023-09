/FOTOGALERIE/ O přestávce vedli 2:0, ale druhý poločas se fotbalistům Českého Těšína nevydařil. V 8. kole krajského přeboru nakonec v sobotu doma s nováčkem z Kravaří remizovali 2:2. Utkání bylo pořádně vyhrocené, padlo v něm šest žlutých a dvě červené karty.

Zápas 5. kola krajského přeboru Petřvald an Moravě - Český Těšín 3:0. | Foto: FK Petřvald

Skóre otevřel v 11. minutě domácí David Maceček, druhý gól do kravařské sítě přidal po půlhodině hry jeho bratr Luděk. „V prvním poločase jsme byli lepší, soupeře jsme do žádné střely nepustili. Mohli jsme dát ještě dva góly, ale bohužel,“ popsal trenér Českého Těšína Petr Sostřonek dění na hřišti do přestávky.

I druhou půli domácí začali dobře. „Mohli jsme dát na 3:0, měli jsme stoprocentní šanci. Ztracený míč vybojoval Lanc, dal ho Davidu Macečkovi, který byl sám před bránou, ale ten bohužel trefil gólmana,“ mrzela Petra Sostřonka zahozená tutovka.

Na pravidlo „nedáš - dostaneš“ došlo i v sobotu. „Soupeř nás za dvě minuty potrestal. Kopal roh a odražený balon dopravil do naší branky,“ vrátil se domácí kouč k akci Těžkého v 53. minutě, kterou Kravaře snížily na 1:2.

Pak viděl červenou kartu střelec prvního gólu Českého Těšína David Maceček za podražení soupeře v souboji o míč. Od 56. minuty tak domácí hráli jen v deseti. „Soupeř toho využil, po brejkové situaci dal Zapalač gól. Trefil to z těžké pozice ve výskoku. Kdyby v té koncovce nebyl právě Zapalač, tak to hosté nedají, ale ligový fotbalista to dokázal,“ popsal Petr Sostřonek druhý inkasovaný gól v 70. minutě.

„Konec zápasu byl hektický na obě strany, hra se v dešti na těžkém a mokrém terénu už kouskovala. Soupeř šel taky do oslabení, ale v 80. minutě už to nic neřešilo,“ připomenul vyloučení Malého za surovou hru.

„Po prvním poločase jsme počítali, že by tři body mohly zůstat doma, nakonec jsme rádi, že jsme získali bod. Je to škoda, ale rozhodl první poločas a tutovka ve druhém,“ konstatoval domácí trenér.

Krajský přebor – 8. kolo:

Český Těšín – Kravaře 2:2 (2:0)

Branky: 11. D. Maceček, 41. L. Maceček – 53. Těžký, 70. Zapalač. Rozhodčí: Revaj – Novák, Svoboda. ŽK: Lanc, Buryan – Halaška, Kutty, Ohřál, Hladký (asistent trenéra). ČK: 56. D. Maceček – 80. Malý. Diváci: 150.

Český Těšín: Kulig – Slowiaczek, Lanc (73. Bora), Hamrozi (66. Krucina), Potůček, Buryan (73. Urban), M. Sostřonek, L. Maceček, D. Maceček, P. Chloň, Byrtus. Trenér: Petr Sostřonek.