/FOTOGALERIE/ Na jaře ještě nepoznali hořkost porážky, tři body přivezli fotbalisté Českého Těšína i ze hřiště nebezpečného Oldřišova. Ke šťastnému třetímu vítězství ve druhé části krajského přeboru jim pomohl vlastní gól domácího brankáře Radima Rychlého v 87. minutě. Nedělní zápas 21. kola vyhráli 1:0.

„Připravovali jsme se na to, že to bude těžký zápas a domácí nám nedají nic zadarmo. Vstoupili jsme do něj dobře, hned v 8. minutě jsme měli dvě tutovky. Bohužel David Maceček nedal a ani dorážka Filipa Dohnala nebyla úspěšná,“ mrzely trenéra Českého Těšína Petra Sostřonka obě minely.

„Od té doby jsme tlačilii a měli šance, ale v útočné fázi jsme byli úplně neškodní,“ nevěřícně kroutil hlavou kouč hostů. „V prvním poločase jsme měli ještě další tři stoprocentní šance, bohužel jsme nechali vyniknout domácího brankáře. Hráli jsme pomalu a do zahuštěné obrany, dlouho jsme to rozehrávali,“ dodal kriticky.

Oldřišov poprvé vedl staronový trenér Petr Hlaváček, který na lavičce v pátek vystřídal odvolaného Tomáše Horsinku.

Do šaten šly týmy za stavu 0:0. „V poločase jsme si něco řekli, trošičku prostřídali a hru nějakým způsobem zrychlili. Bohužel zase jsme nechali dvakrát vyniknout gólmana Oldřišova, kdy chytil zázračně tečovanou střelu,“ konstatoval Petr Sostřonek.

Rozhodnutí padlo až v 87. minutě. „Po rohovém kopu Byrtuse si to domácí Rychlý srazil sám do brány,“ popsal trenér Českého Těšina jediný gól celého nedělního utkání.

V tabulce je jeho tým s 34 body sedmý, Oldřišov jich celkem uhrál dvanáct a patří mu 15. místo. „Vítězství je zasloužené, za tři body jsme rádi, ale předvedená hra hlavně v prvním poločase byla z naší strany špatná. Bohužel zápasy se slabšími soupeři jsou vždycky o ničem,“ poznamenal Petr Sostřonek. Podobný duel čeká jeho svěřence i v sobotu 20. dubna doma proti čtrnáctým Heřmanicím.

Krajský přebor – 21. kolo:

Oldřišov – Český Těšín 0:1 (0:0)

Branka: 87. vlastní Rychlý. Rozhodčí: Tabášek – Tomšík, Ivanský, ŽK: Janík, Rychlý (oba Oldřišov). Diváci: 91.

Český Těšín: Mrozek – Slowiaczek (67. Gibiec), Lanc, Matuszek (56. Krucina), Potůček, M. Sostřonek, L. Maceček, D. Maceček (80. Osička), Dohnal, Chloň, Byrtus. Trenér: Petr Sostřonek.