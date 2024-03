/FOTOGALERIE/ Na jaře stále bodují! Před dvěma týdny vyhráli okresní derby ve Stonavě (1:0), doma v sobotu remizovali s Brušperkem (1:1) a na velikonoční pátek fotbalisté Českého Těšína uspěli na hřišti Kobeřic. V zápase 19. kola krajského přeboru zvítězili 3:1.

Přípravný zápas fotbalistů Staré Město - Český Těšín 0:3. | Foto: První SC Staré Město

„Bylo to těžké utkání, protože jsme kvůli zdravotním, rodinným nebo pracovním důvodům přijeli oslabení o čtyři hráče ze základu. V základní sestavě jsme měli jednoho a na lavičce tři dorostence,“ prozradil trenér Českého Těšína Petr Sostřonek.

Jeho týmu skvěle vyšel začátek. „Hned ve 2. minutě jsme dali gól Chloněm, který využil zmatku v domácí obraně a pěkně to zatočil k tyči, což nám hodně pomohlo,“ konstatoval kouč poté, co o dvacet minut později Byrtusovu střelu z rohu tečoval domácí Kolarčik a bylo to 2:0.

„Bohužel pak nám neuznali gól pro ofsajd a místo, abychom vedli 3:0, dostali jsme z brejku na 2:1. Trošičku jsme se pět šest minut dostali pod tlak, ale pak jsme se z toho vymanili, dali na 3:1 a už byl klid,“ popsal trenér hostů průběh duelu. Dvoubrankový náskok Těšínu vrátil v 75. minutě L. Maceček. „Využil nedorozumění stopera s brankářem a dal to do prázdné brány,“ popsal Petr Sostřonek závěrečnou trefu.

„Soupeře jsme kromě jedné akce, kdy nám dal gól, do ničeho nepustili. Výsledek je spravedlivý, zásluhu na něm mělo celé mužstvo, které se dokázalo přizpůsobit silnému větru, a dobrou práci odvedli i dorostenci,“ pochválil svůj tým za zisk tří bodů.

V dalším kole Český Těšín v sobotu 6. dubna hostí lídra z Petřvaldu na Moravě.

Krajský přebor – 19. kolo:

Kobeřice – Český Těšín 1:3 (0:2)

Branky: 66. Schlischka – 2. Chloň, 23. Kolarčik, 75. L. Maceček. Rozhodčí: Godfryd – Stankov, Tabášek. ŽK: Wirth (Kobeřice). Diváci: 200.

Český Těšín: Mrozek – Slowiaczek, Matuszek (89. Hlisnikovský), Potůček, M. Sostřonek, K. Maceček, D. Maceček, Dohnal, Gibiec (66. Šmerda), Chloň, Byrtus. Trenér: Petr Sostřonek.