/FOTOGALERIE/ První ztráta! Po čtyřech výhrách a dvou remízách fotbalisté Českého Těšína v sedmém zápase jarní části krajského přeboru nebodovali. Ve 23. kole v neděli prohráli v Kravařích 1:2, o remízu je deset minut před koncem připravil gól domácího Chřibka. V tabulce Český Těšín s 37 body klesl z 6. na 7. místo, Kravaře zůstaly čtvrté, na kontě mají 42 bodů.

„Bylo to vyrovnané utkání. Domácí měli více ze hry v prvních třiceti minutách, kdy nám zahrozili a ze standardky dali gól. Jinak neměli nic, my ale bohužel také ne,“ vrátil se těšínský trenér Petr Sostřonek ke 22. minutě a trefě domácího Tesaříka.

Stav 1:0 pro Kravaře vydržel až do přestávky. „Něco jsme si řekli v kabině, hru jsme zrychlili a hned vyrovnali Macečkem. Byli jsme lepší celý poločas, bohužel přišlo jedno naše zaváhání, které domácí využili a dali na 2:1,“ mrzel kouče hostů druhý inkasovaný gól.

„V závěru jsme ještě měli dvě stoprocentní tutovky, ale nebylo nám přáno. Myslím si, že zápasu by slušela určitě remíza, nebyli jsme horším mužstvem,“ konstatoval trenér Českého Těšína.

„Pohlídali jsme si hráče, které jsme potřebovali, a to kluci všechno splnili. Jednou jsme ale zaváhali při standardce a jednou zaspali na zadní tyči. Je to škoda. Hráči se ale nemají za co stydět, měli jsme deset rohových kopů, soupeř jen čtyři. Hraje se ale na góly a my ten druhý bohužel nedali,“ řekl Petr Sostřonek po sedmé porážce v celé sezoně.

V příštím kole Český Těšín v sobotu 4. května hostí předposlední Dolní Benešov.

Krajský přebor – 23. kolo:

Kravaře – Český Těšín 2:1 (1:0)

Branky: 22. Tesařík, 80. Chřibek – 51. D. Maceček. Rozhodčí: Láryš – Řezníček, Minich. ŽK: Bitomský, Hudeček (oba Kravaře). Diváci: 313.

Český Těšín: Mrozek – Slowiaczek (88. Šmerda), Lanc (88. Osička), Matuszek, Potůček, M. Sostřonek, L. Maceček, D. Maceček (66. Urban), Krucina (75. Gibiec), Dohnal, Byrtus. Trenér: Petr Sostřonek.