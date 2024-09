Dlouhá kombinace téměř celé útočné vozby Těšína, na jejím konci rychlá souhra bratrů a gólové zakončení Luďka. Čtvrtý gól do sítě Raškovic (5:2) v sobotním utkání jako by dokazoval, jak to mezi oběma může chodit. „Já bych byl radši, kdyby se mnou hrál hrot, protože předtím jsme spolu hráli. Brácha to bořil, já zakončoval. Když je teď ve středu, spíše pomáhá záložní řadě, ale přijde mi, že mu to víc sedí,“ líčí David Maceček, který se v duelu prosadil dvakrát a Luďkovi pak asistoval.

s aktuálním stavem a pozicí třiadvacetiletých sourozenců spokojený. „Teď se nám to tak ustálilo, protože potřebujeme mít v záloze hráče, kteří neustoupí, navíc máme tam i Pietera, který se jeví velmi dobře. Je to fotbalista, který má přehled,“ vysvětluje. „Bráchové se mohou doplňovat. Když hráli oba na hrotu, odstřihli nám je a byl problém. Takhle jsou ty řady to provázané, zatím to klape, i když občas jsou nervózní, že jim něco nejde,“ podotýká Sostřonek. „Někdy se daří víc mě a jindy bráchovi. Jak kdy,“ krčí rameny Luděk Maceček.

„A někdy to nejde ani jednomu,“ směje se David. „Každopádně se pro tým snažíme udělat co nejvíc a pomoci. Když ne gólem, tak třeba aspoň asistencí, důrazem, bojovností,“ popisuje. „Pořád jsou mladí, ale musí si uvědomit, že si udělali jméno, takže nikdo je nenechá jen tak hrát. S tím se musí umět vyrovnat, protože není na psychiku lehké, když vás okopávají a nedají vám metr prostoru,“ připomíná Petr Sostřonek.

close info Zdroj: David Hekele zoom_in Utkání 6. kola krajského přeboru mezi Českým Těšínem a Raškovicemi (7. září 2024).

Oba mají v sobě střelecké vlohy. David dal v minulé sezoně třináct branek, Luděk jen o dvě méně. Rivalita mezi sehraným duem je tak pochopitelná. „Vždycky tam je. Snažíme se posouvat, navzájem se motivujeme. Když dáte gól, hned si šťouchnete do bráchy, ať dá taky, a naopak. Pak když se nedaří, hecujete se,“ přibližuje Luděk. „Přesně tak,“ přitakává David Maceček.

OD MLÁDEŽE POŘÁD SPOLU

Zajímavostí je, že oba zatím celou svou fotbalovou drahou jdou bok po boku. Frýdek-Místek, Třinec, Český Těšín. „Ale není to podmínka, že když jde jeden, musí i druhý. Prostě se to tak schází,“ prozrazuje David. „Berou nás jako balíček,“ usmívá se Luděk s tím, že si však umí jednoduše představit, že každý půjde svou cestou. „Neměli bychom s tím problém,“ má jasno.

Aktuálně hrají krajský přebor, je však na nich vidět, že pokukují i výše. „Samozřejmě, když se bude dařit, a bude možnost se posunout, tak bránit se nebudu. Nyní jsme ale v Těšíně a děláme maximum pro něj. Klub by asi rád postoupil, tak se o to snažíme,“ naznačuje Luděk Maceček. „Já bych chtěl postoupit,“ řekne snadno David. „Jasně, chceme vyhrávat, ale jdeme zápas od zápasu, a uvidíme, na co to bude stačit. Když se povede postup, budeme jen rádi,“ připouští vzápětí Luděk.

Za poslední výhru jsou oba rádi, jelikož se tím povedlo napravit zaváhání z Jakubčovic. „Tam jsme to dost podcenili. Také nám chybělo pár hráčů ze základu. Zkrátka jsme hráli špatně,“ vzpomíná David. „Holt nemáme příliš široký kádr, doplňují nás i kluci z dorostu, ať mají šanci se také ukázat,“ dodává.

„Naštěstí teď jsme doma vyhráli, takže můžeme být spokojení. Šli jsme do toho s tím, že tentokrát nic podcenit nesmíme. Nejprve jsme chtěli hrát na nákopy, případně brejky, ale když jsme viděli, že nás nenapadají, naše stopery nedobíhají, tak jsme se snažili víc kombinovat,“ hodnotí výhru nad Raškovicemi David Maceček.