Tak podcenili… Já hráče na Jakubčovice připravoval, jsou pro nás zakleté. Hráli jsme tam pátý zápas během čtrnácti dnů, což bylo znát, protože jsme zdaleka nebyli v plném složení. Doznívaly prázdniny a dovolené. Kluci tak dostali hodně zabrat. Lámalo se to prvním gólem, který padl po naší chybě, a pak už to bylo špatné.

Bratři Macečkové přiznali, že o týden dříve jste Jakubčovice podcenili. Je to tak? Co jste udělali, aby se to neopakovalo?

Určitě jsme spokojeni s výsledkem, s předvedou hrou méně, protože byla jako na houpačce. Je škoda, že když se dostaneme do dvougólového vedení, soupeře nakopneme vlastní chybou. Zbytek prvního poločasu nebyl dobrý, dohrávali jsme ho ve špatné formě, protože jsme nechali Raškovice hrát, nebyli jsme důrazní v soubojích. Něco jsme si v kabině řekli a naštěstí se nám to povedlo dotáhnout do vítězství, i když druhý gól byl také zbytečný. Gólman nás podržel, ale znovu chyběla důslednost. Jak ale říkám, spokojenost s výsledkem, s hrou méně, i když tam byly i dobré pasáže, pěkné akce, ale nesmíme si dovolit povolit, protože s nikým se vám to nemusí vyplatit.

Samozřejmě, chceme hrát co nejvýš. Pokud se nám podaří bojovat do poslední chvíle o postup do divize, nikdo se tady tomu nebrání. Otázka je pak to, co bude poté, protože na to musíte mít i finance. Tady jsou kluci dobrým kolektivem, ale v divizi potřebujete další hráče. Vždyť u nás je nejstaršímu členu kádru šestadvacet. Snažíme se s hráči pracovat, posouvat je a nikomu nebráníme, pokud někdo odejde, tak odejde. Nikoho za každou cenu držet nebudeme, ale máme své cíle.

Zkušenost. Je to něco, co týmu chybí? Představoval byste si dva hráče okolo třicítky?

Přesně tak. Přitom my takové dva máme. Mladý Sostřonek, který nám na dlouho vypadl, a Byrtus, jenž je po operaci. Oba jsou našimi základními stavebními kameny týmu, na které se můžete spolehnout kdykoliv. Kdyby k nim jeden dva hráči přišli, nebránili bychom se, ale v dnešní době těžko seženete hráče, protože každý chce finance. U nás hráče nepřeplácíme a přeplácet nebudeme. Jsem toho názoru, že krajský přebor se má hrát trošičku srdcem. Jasně, párek, pivo, bonus navíc, to jo, ale ne že tady přijdou hráči a řeknou si o startovné a další podobné věci. To je pro fotbal špatně.

A kdy by se Ondřej Byrtus, či Michal, mohli vrátit?

Michal by se měl zapojit do vyklusávání, chodí na rehabilitace, takže do tří týdnů by mohl nastoupit. U Byrtuse nevíme, je po operaci, tak uvidíme.

Teď vás táhnou David a Luděk Macečkové. Jeden v záloze, druhý v útoku. Co na jejich spolupráci říkáte?

Teď se nám to tak ustálilo, protože potřebujeme mít v záloze hráče, kteří neustoupí, navíc máme tam i Pietera, který se jeví velmi dobře. Je to fotbalista, který má přehled. To je dobré. Bráchové se mohou doplňovat. Když hráli oba na hrotu, odstřihli nám je a byl problém. Takhle jsou ty řady to provázané, zatím to klape, i když občas jsou nervózní, že jim něco nejde. Pořád jsou mladí, ale musí si uvědomit, že si udělali jméno, takže nikdo je nenechá jen tak hrát. S tím se musí umět vyrovnat, protože není na psychiku lehké, když vás okopávají a nedají vám metr prostoru.

Ve středu jste postoupili v poháru v Horním Žukově. Jak k pohárové soutěži přistupujete?

Já to beru jako kvalitní přípravné zápasy, ale chceme postupovat dál, protože nikdy nevíte, co se podaří. Třeba to vyhrajeme celé a dostaneme se do hlavní soutěže, kde už může přijet opravdu zajímavý soupeř z divize, nebo třetí ligy. I pro ty diváky, kteří tady začali hojně chodit, by bylo super.