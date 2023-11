„Po solidním začátku jsme od druhé poloviny soutěže bohužel nehráli to, co jsme chtěli. Ovlivnila to zranění i fakt, že někteří hráči začali chodit do školy a tréninkový proces nebyl ideální,“ označuje hlavní příčinu čtyř z celkově sedmi porážek týmu.

„I v krajském přeboru je třeba trénovat, jeden trénink týdně je málo. Někteří kluci si myslí, že jsou mladí a stačí jim to, ale není to pravda. Výkon, pokud netrénují, upadá a jdou do šedého průměru. Pak se na hřišti mohou vztekat, že jim to nejde, protože nemají sílu v osobních soubojích a ztrácí i fotbalovost,“ vysvětluje kouč Českého Těšína.

„Někteří hráči museli být v zaměstnání, jiní ve škole. V solidním počtu jsme se vždycky sešli až v pátek před zápasem. Jindy jsme nemohli nic natrénovat,“ mrzí Petra Sostřonka situace. „Bohužel taková je realita. Někteří možná usnuli na vavřínech po loňské sezoně i po první čtvrtině té letošní, kdy se nám opravdu dařilo a vyhrávalo se,“ dodává.

„Byli jsme téměř na postup a teď budeme hrát skoro o záchranu. Je třeba aby si to kluci uvědomili, oni rozhodují na hřišti. Jaro bude bojovné,“ je přesvědčen kouč Českého Těšína.

Pauzu bude mít tým od poloviny prosince do poloviny ledna, po měsíčním volnu se pak znovu vrhne do společné přípravy. „Budeme se snažit na jaře mančaft posílit,“ prozrazuje Petr Sostřonek další plány. „Musíme to trošičku okysličit. Útok nám nehrál to, co měl, za posledních šest zápasů jsme dali jen čtyři branky,“ upozorňuje na nepříznivé skóre 4:11.

Na jaké posty hledají v Českém Těšíně posily? „Krajní halfy musíme dát určitě dohromady a také obránce. A někoho pořádně do útoku,“ říká Petr Sostřonek, ale žádná jména zatím neprozradí. „S některými hráči jsme v kontaktu. Snažíme se získat takové, kteří chtějí hrát fotbal a nejdou za penězi. To je první předpoklad, bez kterého nemůžete dosáhnout úspěchu,“ má jasno kouč Českého Těšína.