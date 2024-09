Pracovník v sociálních službách - základní výchovná nepedagogická činnost Pracoviště: Domov se zvláštním režimem, Koperníkova 870, Bohumín Nástup: ihned, případně dle domluvy. Odborná způsobilost - Splnění kvalifikačních požadavků zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů (v případě, že není splněna tato podmínka, ředitelka organizace podmíní její doplnění v případě výběru této osoby dle výše uvedeného zákona do 18 měsíců od nástupu do pracovního poměru v pracovní smlouvě a v náplni práce bude pak doplněno v povinnostech, že tyto činnosti vykonává pod odborným dohledem). - Další vzdělávání pracovníka v sociálních službách (§ 116, odst. 9 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) Požadované obecné znalosti, schopnosti a dovednosti - Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, internet) - Komunikační dovednosti ve vztahu k cílové skupině (vedení rozhovoru s uživatelem) Požadované speciální znalosti, schopnosti a dovednosti - Základní orientace v legislativě týkající se poskytování soc. služeb (Standardy kvality sociálních služeb) - Dovednost poskytnout první pomoc - Dovednost motivovat uživatele - Schopnost aplikace metodických postupů do praxe - Schopnost práce s rizikem - Schopnost řešit konflikty Osobnostní předpoklady - Respekt k lidským právům, svobodám a důstojnosti - Empatie - Sebekontrola - Zodpovědnost - Rozhodnost - Důkladnost - Odolnost vůči stresu a vysoké zátěži - Schopnost individuálně podporovat uživatelé v naplňování jejich potřeb - Respekt k nadřízeným - Vytrvalost - Loajálnost - Flexibilita - Schopnost týmové spolupráce - Loajálnost Požadujeme: - praxe v sociálních službách výhodou - čistý trestní rejstřík - životopisy s označením výběrového řízení a přehledem praxe zasílejte mailem na adresu: sekretariat@djbohumin.cz - na základě zaslaných podkladů budou vhodní uchazeči pozváni k výběrovému řízení 17 770 Kč

