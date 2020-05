„Kluci byli natěšení, přišlo jich patnáct, takže jsme je rozdělili na dvě skupinky,“ řekl trenér mužstva Josef Čermák. I v Datyních se drží příslušných opatření vlády, která je však začala pomalu rozvolňovat.

„Čekali jsme, až budeme moci začít společně trénovat s míčem. Přece jen do té doby se každý mohl připravovat doma jen individuálně, posilovat, běhat. Balon každému chyběl,“ přibližoval Čermák.

Havířovany skutečnost, že se soutěž nemohla dohrát, nezaskočila. „Ale štvalo nás to, protože jsme byli po zimě natěšení. Nicméně rozhodl zdravý rozum,“ uznal Čermák, který bude mít aspoň delší čas na to vyzkoušet nové hráče.

„Máme tady kluky z Vratimova a Vítkovic, kteří končí v ligovém dorostu, tak je vyzkoušíme. Obvykle na to v létě moc času není, prakticky týden a už se musíte rozhodnout, jestli u vás zůstanou, nebo ne. Teď bude alespoň více času,“ nachází Čermák pozitivum na delší přípravě.

Nestandardní léto už má rozpracované. „Až se opět uvolní vládní opatření, budeme smět sehrát i nějaké přípravné zápasy. Kluci jsou pět měsíců bez mistráku a to je dost,“ uznává.

V plánu mají Havířované čtyři duely, trénovat by chtěli do půlky června. „To minimálně. Uvidíme, jak to bude s dovolenými. Asi se ještě nebude moct tolik cestovat, tak bychom mohli být ve větším počtu i přes léto,“ směje se trenér.

V Datyních jsou zvědavi i na to, jak a kdy by začal nový ročník mistrovských soutěží. „Nikdo neví, co bude za dva tři měsíce. Ale přál bych si, aby to běželo normálně a mohli jsme v srpnu zase začít hrát,“ vyjádřil přesvědčení asi i za všechny ostatní kluby regionu Josef Čermák.