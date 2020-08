„Jenže se hraje na góly, a ty prostě nedáváme,“ uznává trenér havířovského týmu Pavel Cirkl. V Bystřici předváděli jeho svěřenci dobrou hodinu poctivý fotbal plný nasazení. „Všechno je to o proměňování šancí. Klukům nemohu nic vytknout, uvědomovali jsme si, že je to o prvním gólu. K naší smůle ho ale dal soupeř,“ pokrčil rameny Cirkl.

Havířované se také dostávali k zakončení, ale nepomohli si ani ze standardních situací. „Byly celkem solidní. Dostali jsme se po nich k několika závarům, kdy domácí zachraňovali situace skokem do střely nebo zásahem gólmana na poslední chvíli. Rozumím tomu, že to hráče deptá. Vidím, že se můžou přetrhnout, aby dali gól, a nejde jim to,“ dokáže se trenér vcítit do kůže svých svěřenců.

Diametrální rozdíl to byl oproti domácím, které vedoucí branka dostala na koně. Když přidali druhý gól, hosté se sesypali. „Ten závěr už nemá cenu hodnotit, to už pak jen honíte výsledek a je to takové hektické. Náš problém je v psychice, protože hrajeme vyrovnané zápasy, ve kterých se ale daří gólově jen soupeři. Hráče to neuvěřitelně sráží. Potřebovali bychom nějaký dobrý výsledek, aby se už mančaft chytil,“ uvědomuje si Cirkl.

Možná by mohl přijít v sobotu, kdy Datyně hostí netradičně už od 11 hodin tým Břidličné. „Soupeř slaví nějaké jubileum, tak nás požádal o dopolední termín. Klukům jsem říkal, že je to šance. Zatím jsme hráli s týmy, které jsou výkonnostně kolem nás. Břidličná je jeden z favoritů soutěže. Dobrý výsledek proti ní by mohl mančaft pozvednout psychicky,“ míní Cirkl.

TJ Bystřice – TJ Dolní Datyně 4:0 (0:0)

Branky: 71. a 87. Liberda, 62. z pen. Kisza, 80. Marosz. Rozhodčí: Petroš – Švec, Potiorek. ŽK: 1:2. Diváci: 180.

D. Datyně: Vasilko – Kučera, Greger, Kudláček, Kodenko (63. Polášek) – K. Rozsíval, D. Cileček, Gistinger, Kanovský (63. Masopust) – Marek, M. Cileček. Trenér: Cirkl.