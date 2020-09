Mezi tyče se postavila nová posila Richard Mrozek a hned se uvedla vychytanou nulou. „Richard loni chytal v divizním Frenštátě, pak šel do Německa, ale teď se vrátil, a protože Frenštát už gólmany má, dohodli jsme se, že vypomůže nám,“ pochvaloval si Mrozkův přínos trenér Datyní Pavel Cirkl.

Havířované od utkání s Hlubinou projevují zlepšenou formu, což se potvrdilo i v Háji. Stoperská dvojice Artur Wojnarovský – Robert Pištěk zvládá svou roli výborně. „Artur, to je velezkušený fotbalista, je to vidět i na naší rozehře. Zbrkle neodkopáváme, naopak si dáváme míč po zemi. V tomhle nám velmi pomohlo hájecké hřiště, které patří v soutěži k nejlepším. Je velké a rovné, mohli jsme na tom krásně kombinovat,“ pochvaloval si Cirkl.

Datyním také vyšel úvod do zápasu, protože vést po dvanácti minutách 2:0, to je začátek jako z říše snů. „To se nám opravdu povedlo. Po dvou dobrých akcích jsme vedli o dva góly, Háj byl trochu zaskočen,“ usmíval se Cirkl.

Hlavně jej potěšilo, že si tým vypracoval i další šance. „Mohli jsme skórovat ještě několikrát, ale to i soupeř, který se později otřepal a také si vytvořil šance. Ale myslím, že ne nějaké megatutovky. Poradili jsme si s nimi,“ pochvaloval si kouč havířovského celku.

Zmar domácích v koncovce dokumentovali Háječtí chvíli před koncem zápasu, kdy neproměnili ani penaltu.

„Celkově z toho mám dobrý dojem, každý si na hřišti plnil, co měl. Své role za absentujícího Jirku Marka se skvěle zhostil Tomáš Gistinger, skoro mám chuť je do příštího utkání nasadit vedle sebe do útoku,“ nastávají Cirklovi příjemnější starosti než jen to, jak konečně bodovat.

TJ Háj ve Slezsku – TJ Dolní Datyně 0:2 (0:2)

Branky: 3. D. Cileček, 12. Gistinger. Rozhodčí: Vojkovský – Vranay, Boráň. ŽK: 3:3. Diváci: 70.

D. Datyně: Mrozek – Kučera (86. Kaduch), Wojnarovský, Pištěk, Kanovský (72. Masopust) – Polášek (75. Greger), Kodenko, Cenek, K. Rozsíval – D. Cileček – Gistinger. Trenér: Cirkl.