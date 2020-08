Tentokrát nestačily na Břidličnou, když už do poločasu inkasovaly třikrát. Datyňská obrana připomíná na startu nového ročníku ementál, ve čtyřech zápasech inkasoval tým 15 gólů, takže téměř čtyři na zápas.

Trenér Pavel Cirkl zkusil opět vyměnit gólmana, místo Vasilka si mezi tyče stoupl mladý Klimsza, ale i on čtyřikrát inkasoval. „Matěj si zaslouží šanci. Chytal spolehlivě, nějaké šance soupeři ještě znemožnil,“ uznal Cirkl, že Klimsza za góly nemohl.

„Bohužel stále opakujeme někdy až naivní chyby při bránění. Kluci ještě nedostali do krve kombinované bránění při standardkách, ze kterých inkasujeme. Občas si připadám jako Alenka v říši divů, protože v kabině si něco řekneme a pak na hřišti hrajeme úplně něco jiného,“ kroutí hlavou Cirkl.

Zápas proti favoritovi mohl vypadat jinak, pokud by Marek proměnil první velkou šanci zápasu. Zblízka ale těsně minul tyč. „I trenér soupeře říkal, že by se zápas vyvíjel jinak. Jenže jsme šanci nedali a pak inkasovali, což dalo soupeři křídla a do poločasu už byl lepší, což zúročil využitím našich chyb v branky,“ uznal Cirkl.

Po změně stran už Břidličná tak nebezpečná nebyla. Gól M. Cilečka domácí nabudil, najednou měli navrch a přišly i šance. Po Rozsívalově nahrávce mohl snížit D. Cileček, ale ze vzdálenosti penaltového puntíku netrefil ideálně a Kudláčkova hlavička také neskončila v síti.

„Hráli jsme na dva útočníky. Jak Michal Cileček, tak Jirka Marek jsou vysocí, měli by se prosadit a vyhrávat souboje. Nakonec jsme ten gól dali, ožili jsme, ale další branky bohužel nepřišly,“ litoval Cirkl.

Břidličná tedy jistila výsledek čtvrtým gólem a přikovala Havířovany na dně tabulky. „Snad se z porážky oklepeme už ve středeční dohrávce proti Hlubině. Věřím, že je to o prvním dobrém výsledku a pak by se kluci mohli chytit. Zatím je to čekání na výhru ubíjející,“ uznal Pavel Cirkl.

TJ Dolní Datyně – Kovohutě Břidličná 1:4 (0:3)

Branky: 48. M. Cileček – 37. a 77. Adamovský, 22. Helebrand, 43. Češek. Rozhodčí: Wawrzyk – Jurygáček, Farnik. ŽK: 1:1. ČK: 68. Masopust (D. Datyně). Diváci: 60.

D. Datyně: Klimsza – Kučera (56. Masopust), Greger, Kudláček, Kodenko – K. Rozsíval (70. Polášek, 89. Cenek), D. Cileček, Gistinger, Kaduch (56. Kanovský) – Marek, M. Cileček (77. Cirkl). Trenér: Cirkl.