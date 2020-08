Do nového ročníku jdou po minulém podzimu deváté Dolní Datyně, jedenáctý Český Těšín a třináctá Lokomotiva Petrovice. Osazenstvo soutěže zůstalo stejné, jen pozici odstoupivšího Šenova zaujal Petřvald z Novojičínska. Jak jsou naši zástupci připraveni?

Datyně by mohly obránce rozdávat

Havířovský tým byl v poslední nedohrané sezoně z okresního tria nejlepší a na to by v nové sezoně chtěl navázat. „Podstatné pro nás je, že jsme kádr udrželi pohromadě. Odešel vlastně jen Radim Baláž do Stonavy, naopak jsme přivedli vítkovického mladíka Jakuba Kanovského do obrany a do brány pak Matěje Klimszu z Šenova. V hledáčku máme ještě dva hráče,“ přiblížil vedoucí mužstva Petr Mládek, který na kádru dlouhodobě systematicky pracuje a jak je vidět, sezonu od sezony jsou Datyně lepší.

„Kádr je konsolidovaný, nemuseli jsme do něj tolik sahat, a tak věříme, že se nám vyhnou starosti se záchranou. Když nejste pod tlakem, hraje se vám lépe,“ upozornil Mládek.

Zdroj: Ivo Dudek

Z osmnáctičlenného kádru je hned osm obránců, v zadních řadách by tedy Datyně bota tlačit rozhodně neměla.

Tým má však nového trenéra, když Josefa Čermáka nahradil Pavel Cirkl, naposledy působící ve Slovanu Ostrava.

Kádr D. Datyní

Brankáři: Jan Vasilko, Matěj Klimsza

Obránci: David Cileček, Tomáš Kodenko, Tomáš Kaduch, Jakub Greger, Adam Kučera, Jakub Kanovský, Vojtěch Kudláček, Robert Pištěk

Záložníci: Kamil Rozsíval, Michal Jaworek, Tomáš Gistinger, Jan Cenek, Vojtěch Masopust, David Polášek

Útočníci: Michal Cileček, Jiří Marek

Trenér: Pavel Cirkl, vedoucí mužstva: Petr Mládek

Změny v Těšíně: Nový předseda, noví trenéři

Během koronavirového jara a následujícího léta došlo ve fotbalovém Těšíně k podstatným změnám. Dosavadní předseda klubu Tomáš Zogata došéfoval, vystřídal jej dlouholetý funkcionář a čestný trávníkář Petr Bajtek. „Dělal jsem tady už všelijaké funkce, tak teď si vyzkouším i křeslo předsedy,“ zasmál se vždy dobře naladěný Bajtek, jednatel, sekretář i bývalý hlasatel klubu.

Skončil také trenér Lubomír Luhový, který nově převzal béčko Třince v divizi. Místo něj se českotěšínského týmu ujala dvojice Petr Joukl a Jiří Klimsza. Extřinecký Joukl bude navíc u mužstva působit stále ještě jako hráč.

„Kádr zůstal víceméně zachován, skončil akorát Sebastian Zogata, který přerušil kariéru, a Martin Vlachovič, ten nám odešel do Petrovic. Naopak jsme si z dorostu vytáhli šikovného útočníka Adama Opiola a z Bohumína dorazil Denis Siekiera,“ vypočetl změny v týmu Petr Bajtek.

Zdroj: Michal Polák

A co nový trenér Petr Joukl? Pro něj půjde o první angažmá v pozici hlavního kouče. „Ještě budu hrát, ale poté, co jsem skončil v Třinci, kde jsem figuroval jako asistent u béčka, jsem si říkal, že bych mohl vyzkoušet trenéřinu. Rozhodnutý definitivně nejsem, uvidím, jakou budu mít zkušenost v Těšíně,“ nechává si Joukl zadní vrátka.

V Těšíně je zatím měsíc. Co vypozoroval? „Kádr je celkem konsolidovaný, klukům určitě nechybí elán. S jejich tréninkovým přístupem mohu být spokojen, méně už jsem spokojen s tréninkovou docházkou. Je nás málo, ale tak to asi bude téměř všude,“ uznává Joukl.

Kádr Č. Těšína

Brankáři: Vladimír Pecha, Tomáš Kuča

Obránci: Dominik Bolek, Patrik Matuszek, Ondřej Byrtus, Kamil Slowiaczek

Záložníci: Petr Šiška, Adam Kotas, Petr Joukl, Jakub Zogata, Dominik Michalisko, Mikuláš Krucina, Tomáš Guznar, Denis Siekiera, David Konečný, Dominik Bičaník

Útočníci: Adam Opiol, Michal Folwarczny

Trenér: Petr Joukl, vedoucí mužstva: Petr Bajtek

Docházka v Petrovicích je nadále tristní

Petrovická Lokomotiva už může na divizní časy jen vzpomínat. Trenér Václav Štverka se celé jaro a léto potýkal s nedostatečnou tréninkovou morálkou. „Hráči nechodí, už jsem to chtěl sám zabalit. Naším hlavním problémem je, že se nám pořád točí sestava. Za tu dobu, co jsem tady, se mi ještě nestalo, že bych do dvou po sobě jdoucích zápasech mohl postavit totožnou sestavu. Furt nám někdo chybí,“ kroutí Štverka hlavou nad dlouhodobým neutěšeným stavem v týmu.

Zdroj: Michal Chadim

Navíc opory týmu kulantně řečeno nemládnou. „Na papíře máme hráčů dost, v reálu chodí tak třetina na trénink a ani ne polovina na zápas,“ mávl rukou Štverka, který si ani nedává pořádné ambice.

„Když nebudeme mít problémy se záchranou, budeme rádi. I když přišli slušní hráči jako Vlachovič nebo Adámek. Klíčové bude, kdo nám zrovna v daný den přijde na utkání,“ zopakoval.

Kádr Petrovic

Brankáři: Ladislav Svatoš, Martin Siuda

Obránci: David Gill, Martin Šiška, Jakub Gatnar, Michal Ruisl, Michael Reichl, Martin Skácelík

Záložníci: Josef Hoffmann, Dominik Makula, Jan Paduch, Adrian Ostáš, Juraj Kubišta, Glauco Molnári, Jan Motyčka, Pavel Zahatlan, Lukáš Zetek

Útočníci: Jan Urban, Martin Vlachovič, Jiří Adámek, Michal Sikora, Daniel Hanusek

Trenér: Václav Štverka, vedoucí mužstva: Tomáš Lincer