Soupeře, kterého za týden čeká fotbalový svátek s ligovou Karvinou, dokonale zaskočili. „Konečně jsme začali proměňovat šance a nenabízet je soupeři špatnými odkopy nebo přihrávkami,“ radoval se z důležitých tří bodů trenér havířovského týmu Pavel Cirkl, který musel před koncem poločasu zase na hřiště, neboť se mu zranil stoper Pištěk.

„Museli jsme pak sestavu pozměnit, na stopera šel Greger, který začal na hrotu. Protože jsme hráli uprostřed týdne, měli jsme nějaké absence, ale Cenek s Kodenkem dokázali uprostřed hřiště nahradit Davida Cilečka. Pak za námi dojel i Marek, a hned dal gól,“ usmíval se hrající kouč Dolních Datyní.

Tentokrát domácí udrželi čisté konto. „Na našem malém hřišti, které vyloženě předurčuje k bojovnosti, jsme to zahustili a Hlubina, i když držela míč, neměla, jak se k nám dostat,“ pochvaloval si Cirkl.

Jeho týmu hodně pomohl úvodní gól Poláška už po devíti minutách hry. Datyně to nastartovalo, všichni hráči se vypjali k výkonu, který snesl přísná měřítka. „Zodpovědnost, zarputilost, odhodlání. To nás zdobilo. Dokonale jsme využili výhodu domácího prostředí, na kterou jsem apeloval před startem sezony. Na tom našem malém plácku prostě musíme hrát tak, aby to tady soupeři neměli jednoduché a nechtělo se jim k nám jezdit. Je třeba to tady ubojovat,“ burcuje své hráče Cirkl.

Ostravané se sice častěji potkali s balonem, ale sázka na nákopy za obranu jim nevyšla. „Chválím obranu, která udržela čisté konto. Stopeři výborní, uskákali to ve vzduchu, a co prošlo, pochytal Matěj (Klimsza). Skvěle nám zahráli krajní hráči, těm zápas opravdu vyšel. Ve středu hřiště jsme byli také velmi dobří. Věřím, že takový výkon pro nás může znamenat odrazový můstek,“ přál by si Cirkl, aby výhra nad silným soupeřem mužstvo konečně nastartovala.

„Pokud nebudeme dělat chyby jako v předchozích zápasech, máme šanci. Stačí proměňovat brankové situace, které si vypracujeme. Jako dneska,“ dodal spokojený Cirkl.

TJ Dolní Datyně – Unie Hlubina 4:0 (1:0)

Branky: 70. a 85. Gistinger, 10. Polášek, 80. Marek. Rozhodčí: Slaný – Kret, Priesol. ŽK: 3:2. Diváci: 130.

D. Datyně: Klimsza – Rozsíval, Wojnarovský, Pištěk (42. Cirkl), Kanovský – Kaduch (72. Kučera), Cenek, Kodenko, Polášek (50. Marek) – Gistinger – Greger. Trenér: Cirkl.