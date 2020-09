Hattrickem se blýskl krnovský Martin Sklenařík, který ve druhé půli otočil skóre zápasu, za daleko důležitější ale domácí považovali snižující gól Krnova před koncem první půle.

„Vedli jsme 3:0, hráli dobře. Pak tam ale přišel ten zbytečný gól na 3:1, což soupeře povzbudilo. Je něco úplně jiného nastupovat do druhé půle za stavu 3:0, než za stavu 3:1. Krnov vycítil šanci a bohužel pro nás ji využil,“ smutnil kouč havířovského celku Pavel Cirkl.

Svému týmu naordinoval taktiku, která první půli vycházela. „Na tom našem hřišti je třeba hrát soubojově a důrazně. Hrajeme to, co nám hřiště dovolí,“ přiznal Cirkl, že jeho tým spoléhal na nákopy na vysokého Marka v útoku, který hrál ale výborně. „Byl to jeho zatím nejlepší zápas. Podržel míč, vyhrával všechny hlavičkové souboje,“ pochvaloval si Cirkl.

Navrch dal gól. „Nutno dodat, že jsme se mohli opřít o skvěle kopané standardky Tomáše Gistingera,“ uznal Cirkl. Vedení hodilo Datyně do jistoty, o kterou přišly již zmiňovaným gólem na 3:1. „Zbytečná chyba. Druhou půli už jsme nehráli dobře. Krnov patří ke špici soutěže, nedalo se čekat, že by sklopil hlavu. Bohužel jsme začali rychle odevzdávat míče a vyrábět chyby, které soupeř trestal,“ hodnotil nepodařený druhý poločas Cirkl.

Ten si z opakovaného záznamu všiml ještě jednoho důležitého momentu. „Původně jsem to ze hřiště tak dobře neviděl, ale když jsem se pak díval na záznam, měli jsme za stavu 3:1 kopat jasnou penaltu za faul na Gistingera. To také mohlo hrát důležitou roli, protože jsme si mohli vzít zpátky třígólové vedení, kdybychom proměnili penaltu,“ upozornil datyňský trenér.

TJ Dolní Datyně – FK Krnov 3:4 (3:1)

Branky: 10. Polášek, 15. Marek, 35. Gistinger – 58., 78. a 81. Sklenařík, 43. Teichmann. Rozhodčí: Fryč – Levinger, Kret. ŽK: 2:1. Diváci: 120.

D. Datyně: Klimsza – K. Rozsíval, Greger, Wojnarovský (46. Kudláček), Kanovský – Polášek (78. Kučera), Kodenko (90. Masopust), Cenek (61. Kaduch), Gistinger – D. Cileček – Marek. Trenér: Cirkl.