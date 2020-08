Premiéra nového trenéra Pavla Cirkla na lavičce fotbalových Dolních Datyní nevyšla. Havířované prohráli na půdě nováčka krajského přeboru z Petřvaldu na Moravě 1:4.

Datyně vkročily do nové sezony porážkou. | Foto: Michal Polák

Nový kouč přišel do Havířova v průběhu května. Naposledy působil v ostravském Slovanu, který dostal z okresu až do I.A třídy. „Nejprve jsem se s hráči samozřejmě seznamoval, poznával je na tréninku i v přípravných zápasech. Těch jsme odehráli pět a byl jsem s nimi vcelku spokojen, i s tréninkovou morálkou. Věřil jsem, že natrénované prvky přeneseme i do mistrovského utkání, ale bohužel,“ poznamenal úvodem Cirkl.