/FOTOGALERIE/ Dělbou bodů za bezbrankovou remízu skončil letos krajský přebor pro fotbalisty Stonavy a Dolních Datyní. Zápas se hrál v sobotu na umělé trávě v Horní Suché, oba týmy v něm měly gólové šance, ale žádnou nevyužily. Nováček ze Stonavy přezimuje v tabulce na 6. místě, Dolní Datyně jsou dvanácté.

Zápas 14. kola krajského přeboru Slavia Orlová - Dolní Datyně 4:2. | Foto: FK Slavia Orlová/Pavel Křehlík

„Začali jsme aktivně, asi v 10. minutě šel Johnny (Ndanusa) po pěkné kombinaci sám na gólmana, ale nedal,“ mrzela první minela Petra Blejchaře, trenéra Jestřábů z Dolních Datyní. „Utkání bylo vyrovnané, na umělé trávě se dal hrát fotbal, přelévalo se to nahoru – dolů,“ kvitoval kouč hostů.

„Byli jsme důrazní, měli jsme převahu, ale také štěstí. Před koncem poločasu jsme zase udělali dvě chyby v rozehrávce a soupeř nás mohl dvakrát potrestat. Zavánělo to průšvihem,“ oddechl si trenér „domácí“ Stonavy Tomáš Mančař poté, co Jestřábi své šance zahodili.

„Ve 40. minutě Johnny využil chyby obrany Stonavy a šel úplně sám na brankáře, ale nedal. To byla tutová šance, která by nám pomohla. Ve 45. minutě jsme měli další, kdy Stebel si to na malém vápně zpracoval a trefil gólmana na čáře. Tyhle dva momenty rozhodly o tom, že nemáme tři body,“ zklamaně popsal Petr Blejchař dvě tutovky týmu. „Stonava ale měla také šance,“ dodal.

„Ve druhém poločase už to bylo celé naše, byli jsme silní na míči, Datyně končila před šestnáctkou a neměla vůbec nic. Zato my jsme dali břevno, tyčku a z dorážky zase břevno,“ nevěřícně kroutil hlavou stonavský Tomáš Mančař nad tím, že ani z jedné tutovky gól nepadl.

Oba týmy nenastoupily v nejsilnějších sestavách, jejich řady prořídly kvůli velké marodce. „Z fotbalového důchodu jsem vykopal Zollera, na hřiště šel na posledních patnáct minut místo Jatyho (Jatagandzidise). Dostal krásný načechraný balon na hlavu, vyskočil a dal tyčku,“ popsal Tomáš Mančař obrovskou šanci odchovance MFK Karviná. Za Stonavu nastoupil po půl roce.

„Kromě něj jsem měl na lavičce, aby se dalo střídat, ještě Folwarczného, který je časově zaneprázdněný pracovně a chodí nám pomoct, jen když je nás málo. A dva dorostence, k Nožkovi jsem vytáhl ještě Adama Otrubu,“ prozradil trenér „domácích“.

O infarktový závěr okresního derby v kraji se postaraly Dolní Datyně. „V 90. minutě jsme dali gól, ale nebyl uznaný. Škoda, to by byla pěkná tečka,“ litoval kouč Jestřábů Petr Blejchař. „Naštěstí pro nás to byl jasný ofsajd, ve kterém byl Johnny,“ oddechl si Tomáš Mančař.

„Klukům nemám co vyčíst - perfektní přístup, snaha i bojovnost. Chtěli jsme to zlomit, furt jsme za tím šli, ale umřeli jsme na neproměňování šancí,“ konstatoval kouč hostů Petr Blejchař.

„Fotbal se musel líbit, byl rychlý, nahoru – dolů, zápas měl náboj a šťávu. Myslím, že jsme to zvládli skvěle, chyběly tomu jen ty tři body, které bychom si za průběh víc zasloužili,“ dodal Tomáš Mančař. Jarní část soutěže by měla začít 17. kolem o víkendu 16. a 17. března 2024.

Krajský přebor – 16. kolo:

Stonava – Dolní Datyně 0:0

Rozhodčí: Šištík – Švec, Kolarský. ŽK: Matyska, M. Cileček (oba Dolní Datyně). Diváci: 58. Hrálo se na UT v Horní Suché.

Stonava: Pecha – Věčorek, Kloda (86. Otruba), Motyčka, Siekiera, Graňák (86. Nožka), Jatagandzidis (80. Zoller), Vlachovič (59. Folwarczny), Koďousek, P. Šiška, Ruisl. Trenér: Tomáš Mančař.

Dolní Datyně: Chelmecký – Novotný, Kudláček, Matyska, M. Cileček (56. Venglář), Piskoř, Kaduch, Stebel, Ndanusa, Střižík (27. Kučera, 63. Mastopust), Gaži. Trenér: Petr Blejchař.