Domácí jej zvládli lépe, vyhráli 2:0 a v tabulce se jim už dýchá lépe. „Určitě jsme rádi, že jsme potvrdili výhru z Háje,“ souhlasil trenér havířovského celku Pavel Cirkl.

Naopak Lokomotiva zůstává na dně tabulky a bude mít problémy s udržením. „Musím si pořádně rozmyslet, jestli budu u týmu pokračovat. Přijde mi, že už nemám klukům co dát,“ přiznal petrovický trenér Václav Štverka.

Čisté konto bylo v tomto utkání pro Datyně základem. „Když nedostanete gól, nemůžete prohrát,“ připomněl Cirkl starou známou pravdu.

Vzhledem k těžkému terénu své svěřence nabádal k bojovnosti a zarputilosti. „Kombinovat na tom moc nešlo. Snažili jsme se, ale většina akcí skončila naší nepřesností,“ uznal Cirkl.

Jeho týmu ale konečně vyšly standardní situace. „Pomohli jsme si jimi k oběma gólům. Kluci to zahráli skvěle. Věděli jsme, že Petrovice mají s bráněním standardek trochu problém, a to se potvrdilo. Tomáš Gistinger kopl standardku přesně do toho prostoru, kam by měl,“ mnul si ruce Cirkl.

To Štverka se na terén nevymlouval. „Myslím, že byl připraven velmi dobře. Bohužel jsme v situaci, kdy se nám nedaří skoro nic. Za celý zápas jsme si vypracovali jednu velkou šanci. Tu měl Hoffmann. Jinak nic. Nešlo to,“ pokrčil rameny Štverka.

Jestliže v předchozích případech dokázaly Petrovice skórovat, i když prohrály, tentokrát se mezi tyče podobně jako nedávno v Oldřišově opět netrefily. Nepomohl ani žolík Hanusek, který šel v 52. minutě na plac. „Prostě jsme se nedostávali do palebných pozic. A jako klasicky jsme inkasovali ze standardek. Špatně to bráníme, neobsazujeme hráče,“ kroutil hlavou Štverka.

Zato Cirkl vyzdvihl obezřetnost svých hráčů v defenzivě. „Lokomotiva tam toho moc neměla, kluci si plnili svoje úkoly. Je ale škoda, že jsme nevyužili žádný z brejků, které se nám v posledních minutách naskytly,“ zalitoval Cirkl.

S přibývajícími minutami totiž byly Petrovice nuceny otvírat zadní vrátka čím dál víc. Nakonec skóre zůstalo na stavu 2:0, s čímž byly daleko spokojenější Datyně.

TJ Dolní Datyně – Lokomotiva Petrovice 2:0 (1:0)

Branky: 16. Kodenko, 76. Wojnarovský. Rozhodčí: Ochodek – Svoboda, Szwed. ŽK: 2:2. Diváci: 50.

D. Datyně: Mrozek – Kučera, Wojnarovský, Pištěk, Kanovský – Cenek (75. Greger), Kodenko – K. Rozsíval (90. Cirkl), D. Cileček, Gistinger (87. Masopust) – Marek (77. Polášek). Trenér: Cirkl.

Petrovice: Chmiel – Motyčka, Ruisl, Zielonka, Alman – Makula, Hoffmann, Paduch, Ostáš (82. Němec) – Ristovský, Vlachovič (52. Hanusek). Trenér: Štverka.