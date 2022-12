„Bodově maximální spokojenost, výsledkově nám to vyšlo. Kluci naskočili na styl, který jsem chtěl, a vzali v potaz to, co jsme chtěli hrát,“ hodnotil závěr podzimu kouč. „Chci poděkovat svému předchůdci, mužstvo mělo dobré návyky, základy i partu, bylo na čem stavět,“ ocenil Petr Blejchař práci svého kolegy.