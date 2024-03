/FOTOGALERIE/ I když první jarní zápas hráli na umělé trávě v Horní Suché, tři body zůstaly „domácím“ fotbalistům Dolních Datyní. V sobotním 17. kole krajského přeboru porazili 3:1 Kobeřice, které přezimovaly na 4. místě tabulky. Jestřábi se po pátém vítězství v této sezoně posunuli z 12. na 11. příčku.

Dolní Datyně zahájily jaro výhrou nad Kobeřicemi 3:1. Fotogalerie je z 1. kola zimního turnaje O pohár starostky Orlové, ve kterém porazily Baník Albrechtice 4:1 (31. 1. 2024). | Foto: FK Slavia Orlová

„Musím pochválit kluky, do utkání šli s tím, že budou bojovat a soupeři nedají nic zadarmo. Myslím si, že jsme byli hladovější, body chtěli víc, a to rozhodlo,“ potěšila trenéra Dolních Datyní Petra Blejchaře výhra nad favoritem.

„Utkání začalo vyrovnaně mezi šestnáctkami bez nějakých velkých šancí. Potom dvěma téměř totožnými nádhernými střelami dali Cileček na 1:0 a Kaduch na 2:0, takže jsme krásně odskočili,“ popsal kouč dění na hřišti.

Soupeř ale brankou do šatny ještě do přestávky dokázal skóre změnit. „Kobeřice z nemožného úhlu trefily zázračně od tyčky gól a snížily na 2:1. To s námi trošku zamávalo,“ vrátil se ke střele Schlischky.

„Do druhého poločasu Kobeřice skočily velmi dobře a měly během patnácti minut tři tutové šance, ale neproměnily je. Přiklonilo se k nám i štěstí, takže jsme to přežili,“ oddechl si Petr Blejchař s tím, že pak se hra vyrovnala. „A z posledního míče dal Střižík z brejku na 3:1,“ dodal trenér.

„Rozhodlo to, že jsme silou vůle uhráli začátek druhého poločasu, kdy jsme měli i trochu štěstí a bojovnost přetavili do toho, že šance, kterých jsme si vytvořili trošičku víc než Kobeřice, na rozdíl od nich proměnili,“ konstatoval kouč Jestřábů.

„Jsem strašně šťastný, jak to dnes kluci odbojovali a oddřeli. Jsou to pro nás důležité tři body, budeme mít krásný víkend,“ usmál se Petr Blejchař. V dalším kole hrají Dolní Datyně v neděli 23. března v Oldřišově.

Krajský přebor – 17. kolo:

Dolní Datyně – Kobeřice 3:1 (2:1)

Branky: 41. M. Cileček, 43. Kaduch, 90+3. Střižík – 45+1. Schlischka. Rozhodčí: Novák – Pasterčák, Svoboda. ŽK: M. Cileček, Stebel – Šimeček. Diváci: 71.

Dolní Datyně: Chelmecký – Zbavitel, Kudláček, Cenek (76. Dudek), M. Cileček (81. Ndanusa), Piskoř, Kaduch, Rozsíval, Stebel, Střižík, Kodenko. Trenér: Petr Blejchař.