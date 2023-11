/FOTOGALERIE/ Na nejlepší tým okresu Karviná útočí v krajském přeboru fotbalisté Slavie Orlová. Před týdnem porazili v derby Český Těšín (2:0) a v sobotním 14. kole doma Dolní Datyně, když nepříznivý stav 1:2 otočili na konečný výsledek 4:2. V příštím kole je v sobotu čeká třetí derby na hřišti nováčka ve Stonavě.

Zápas 14. kola krajského přeboru Slavia Orlová - Dolní Datyně 4:2. | Foto: FK Slavia Orlová/Pavel Křehlík

„Soupeř byl hodně houževnatý. Čekal jsem, že po středeční dohrávce s Jakubčovicemi na umělce v Horní Suché (4:4) odejde ve druhém poločase fyzicky, ale klobouk dolů, vydržel až do konce. O to víc to bylo pro nás náročnější, ale zvládli jsme to,“ oddechl si trenér Orlové Roman Divina po deváté výhře v soutěži.

První gól v derby dal ve 14. minutě domácí Lindner. „Naštěstí jsme na něj zareagovali, dál hráli aktivně a Johnny vyrovnal na 1:1,“ byl kouč Dolních Datyní Petr Blejchař spokojený po přesné trefě Ndanusy ve 20. minutě.

„Datyně hrála dobře, nakopávala dlouhé balony na svoje vysoké útočníky včetně Johnnyho, který podle mě odehrál jeden z nejlepších zápasů v soutěži a bohužel pro nás nebyl k udržení,“ poznamenal domácí Roman Divina.

K další změně skóre došlo po přestávce. „Druhý poločas jsme zase začali dobře, dali druhý gól na 2:1 a utkání směřovalo ke třem bodům,“ řekl Petr Blejchař po druhé brance Ndanusy ve 47. minutě. „Byla to pro nás výborná facka, která nás nastartovala. Nádherným gólem Renty z dvaceti metrů do šibenice jsme vyrovnali,“ vrátil se kouč Slavie k 57. minutě a stavu 2:2.

„Při našem vedení bohužel nedokážeme dorazit soupeře, aby se utkání zlomilo. Myslím, že se na nás podepsala psychická deka ze zápasu s Jakubčovicemi, kdy jsme vedli 4:1, pak Zagol z třiceti metrů snížil na 4:2,“ připomenul Petr Blejchař středeční dohrávku, v níž jakubčovický kanonýr hattrickem nakonec zajistil svému týmu remízu 4:4. „To samé bylo i dnes, když domácí srovnali na 2:2,“ smutně dodal trenér Dolních Datyní.

Pak už se střelecky prosadili jen hráči Orlové – v 81. minutě Zach a v 88. minutě podruhé Renta. „Kluci ve druhém poločase začali makat a jezdit po zadku. Jsem na ně hrdý, že zabojovali a zvládli to,“ usmál se Roman Divina.

„Naše hra není špatná, soupeře tlačíme a přehráváme. Klukům nemůžu nic říct, mají snahu a bojují, ale nejsme sebevědomí. S Jakubčovicemi jsme v 70. minutě vedli 4:1 a nakonec remizovali 4:4. Totéž bylo v Heřmanicích (2:2) i s Benešovem (1:1). Mančaft je mladý a nezkušený, musíme být trpěliví a naučit se vyhrávat,“ vysvětlil Petr Blejchař. „Potřebovali bychom nějaké šťastné vítězství 1:0, které by nás nakoplo,“ dodal kouč Dolních Datyní, které v sobotu čeká domácí derby s Českým Těšínem.

Krajský přebor – 14. kolo:

Slavia Orlová – Dolní Datyně 4:2 (1:1)

Branky: 57. a 88. Renta, 14. Lindner, 81. Zach - 20. a 47. Ndanusa. Rozhodčí: Revaj – Svoboda, Hrdina. ŽK: Nowinski, Renta, Kadlíček, Maleňák – Střižík, Cenek. Diváci: 110.

Slavia Orlová: Buček – Buchvaldek (52. Kondziolka), Czaicki, Nowinski (89. Herman), Kadlíček (89. Dzuba), Lindner, Maleňák, Zach, Botur (61. Tomáš), Renta, Derik. Trenér: Roman Divina.

Dolní Datyně: Chelmecký – Novotný, Kudláček, Matyska, Cenek, M. Cileček, Kaduch (85. Kučera), Rozsíval (49. Piskoř), Ndanusa, Gaži, Střižík. Trenér: Petr Blejchař.