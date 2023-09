/FOTOGALERIE/ V Dolních Datyních soupeři nemají moc šancí. Fotbaloví Jestřábi umí výhodu svého hřiště skvěle zúročit, v tomto ročníku krajského přeboru na něm vybojovali sedm z celkem osmi získaných bodů. V sobotním zápase 5. kola doma porazili Háj ve Slezsku 2:1.

Zápas 4. kola krajského přeboru Kravaře - Dolní Datyně 2:2. | Foto: Deník/Petr Widenka

„Bylo to šťastné vítězství,“ přiznal Petr Blejchař, trenér Dolních Datyní. „Háj je velmi kvalitní mužstvo, hrálo velice dobře, bylo fotbalové a v prvním poločase lepší,“ sportovně uznal domácí kouč sílu soupeře.

První gól ale padl do sítě hostů, úspěšným střelcem byl v 7. minutě Kudláček. „Trefil krásně volný přímý kop, který nádherně umístil k tyčce,“ popsal kouč Jestřábů úvodní branku celého duelu. „Vedení 1:0 nás asi trošku uspokojilo a zbytek poločasu pak byl Háj lepší. Se štěstím jsme ho přežili jenom s jednou brankou,“ vrátil se ke 35. minutě, kdy Chelmeckého překonal Eršil.

„V poločase jsme přeskupili taktiku a začali trochu jinak,“ prozradil Petr Blejchař s tím, že ve druhé půli už byl výkon ze strany Dolních Datyní úplně jiný. „Byli jsme vyrovnaným soupeřem Háji,“ dodal trenér.

O vítěznou branku se v 63. minutě postaral Cileček. „Po krásné akci, kdy ho Gaži vysunul a ten to nádherně umístil k tyčce na 2:1. Pak jsme uvědomělým technicko-taktickým výkonem výsledek udrželi. Ale musím přiznat, že jsou to šťastné tři body, Háj se prezentoval velmi fotbalově, utkání by odpovídala remíza,“ konstatoval Petr Blejchař.

„Klukům musím za druhý poločas poděkovat, předvedli obětavý výkon a dodrželi všechno, co jsme si řekli, a taktika se vyplatila,“ dodal kouč Jestřábů.

Krajský přebor – 5. kolo:

Dolní Datyně – Háj ve Slezsku 2:1 (1:1)

Branky: 7. Kudláček, 63. M. Cileček – 35. Eršil. Rozhodčí: Herda - Viščor, Tabášek. ŽK: Ndanusa, Gaži – Blažej, Eršil, Ivan, Strakoš. Diváci: 78.

Dolní Datyně: Chelmecký – Gaži (69. Stebel), Novotný, Kudláček, Matyska (87. Počil), Cenek, M. Cileček, Piskoř, Kaduch, Rozsíval (46. Střižík), Ndanusa (61. Běčák). Trenér: Petr Blejchař.