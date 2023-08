/VIDEO, FOTOGALERIE/ Necelá čtvrthodina je dělila od vítězství, ale náskok 2:1 fotbalisté Dolních Datyní v Kravařích neudrželi. O tři body je připravil sporný gól v úvodu nastaveného času. Zápas 4. kola krajského přeboru skončil v sobotu remízou 2:2.

Kravaře - Dolní Datyně 2:2 | Video: Petr Widenka

„Bohužel, hlavní rozhodčí uznal branku, kdy náš gólman chytil balon do ruky, domácí ho zfaulovali a dotlačili do branky, kde mu vypadl,“ popsal Petr Blejchař, trenér Jestřábů z Dolních Datyní, situaci v závěru utkání, kterou jeho tým přišel o tři body.

Do sobotního duelu vstoupily lépe Kravaře, po gólu Halašky od 28. minuty vedly. „Začali jsme trošku laxně a nesplnili to, co jsme si řekli. Ale první poločas byl celkově náročný pro oba trenéry, protože to mělo být tak 3:3,“ vrátil se kouč hostů k dění na trávníku. „Tři šance měli oni i my, ale skončil 1:0 pro Kravaře,“ konstatoval.

I proto bylo o přestávce v kabině Dolních Datyní hlučněji. „Musel jsem trošku zvednout hlas a připomenout, co a jak chceme hrát. Začalo to fungovat, ve druhém poločase jsme převzali otěže utkání a už byli na hřišti lepší,“ byl Petr Blejchař spokojený s průběhem druhé pětačtyřicetiminutovky.

V 56. minutě Rozsíval srovnal stav na 1:1. „Krásně to umístil hlavou po pěkném centru Kaducha,“ popsal vyrovnávací branku. „Od té doby jsme úplně převzali iniciativu a dali gól na 2:1, kdy Novotný v 78. minutě z lajny nádherně poslal balon do vnitřní boční sítě,“ radoval se Petr Blejchař z vedení Jestřábů.

„K bodům už jsme měli strašně blízko, ale vyvrcholilo to ve chvíli, kdy náš gólman stáhl centr a pak byl zfaulovaný. Kluci slyšeli, jak asistent hlásí hlavnímu, že to byl faul, ale ten dlouho váhal a pak branku na 2:2 uznal. Nechápu, proč to tak skončilo a v nastavení nám po faulu na gólmana ukradl body,“ zlobil se kouč hostů.

„Před kluky smekám a musím je pochválit za to, jak to oddřeli. Klobouk před nimi dolů,“ vrátil se ke skvělému obratu Jestřábů po přestávce z 0:1 na 2:1.

„Herně se mi to líbilo, druhý poločas měl parametry toho, co chceme hrát. Jedeme dál, pozitivní je, že v zápase se nikdo nezranil. Dobrou formu na hřišti teď chceme potvrdit proti Háji,“ připomenul Petr Blejchař nadcházející domácí duel v sobotu 2. září.

Krajský přebor – 4. kolo:

Kravaře – Dolní Datyně 2:2 (1:0)

Branky: 28. Halaška, 90+1. Glabazňa – 56. Rozsíval, 78. Novotný. Rozhodčí: Stankov - Boráň, Kolarský. ŽK: Zapalač, Silber, Kutty, Glabazňa – M. Cileček, Cenek, Kodenko, Gaži, Rozsíval. Diváci: 270.

Dolní Datyně: Chelmecký – Gaži, Novotný, Kudláček, Matyska, Cenek, M. Cileček (87. Kodenko), Piskoř, Kaduch (79. Běčák), Rozsíval, Ndanusa. Trenér: Petr Blejchař.