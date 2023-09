/FOTOGALERIE/ Před týdnem padli v Pusté Polomi (0:4), ale na domácím hřišti fotbalisté Dolních Datyní opět předvedli svou sílu. V 7. kole krajského přeboru po dvou obratech porazili v sobotu nováčka z Krásného Pole 3:2. Střelcem tříbodového gólu byl v 80. minutě Martin Gaži.

Zápas 6. kola krajského přeboru Pustá Polom - Dolní Datyně 4:0. | Foto: SC Pustá Polom

„Herně to nebylo špatné ani v Pusté Polomi, měli jsme tam dvě tutovky, ale nedali jsme. Byla to spíš výsledková facka,“ vrátil se k minulému kolu Petr Blejchař, trenér Jestřábů z Dolních Datyní.

„Krásné Pole je soupeř z jiného pólu tabulky než Pustá Polom, na začátku jsme ho možná lehce podcenili a on nás potrestal brankou na 0:1,“ připomenul kouč, že hosté po trefě Ševčíka šli v 9. minutě do vedení. „Samozřejmě jsme se dostali do problémů, ale naštěstí jsme na to rychle zareagovali gólem,“ oddechl si poté, co o minutu později srovnal Johnny Danladi Ndanusa.

„Poločas nebyl z naší strany v dobrém tempu, neběhali jsme,“ vysvětlil Petr Blejchař na co hráče o přestávce v kabině důrazně upozorňoval. „I když jsme věděli, že musíme být pozorní, zase jsme na začátku poločasu dostali gól po naší hrubé chybě,“ vrátil se ke střele Dudy ve 47. minutě, po níž Krásné Pole vedlo 2:1.

„Prostřídali jsme a přeskupili řady. To se asi vyplatilo, na hřišti jsme už byli lepší a Gaži srovnal na 2:2. Pak už jsme si vypracovali soustavný tlak na soupeře, dobývali jsme ho a po standardní situaci rozhodli na 3:2,“ radoval se kouč z branky, kterou dal Gaži v 80. minutě.

„Je to takové vydřené vítězství, ale strašně moc si cením toho, že všichni kluci za ním šli. Byla tam týmová vůle, chuť bojovat a vyhrát. “ potěšilo Petra Blejchaře. „Dvakrát jsme byli v utkání v problémech, ale dostali jsme se i ze dvou nepříznivých stavů. Cením si toho, že jsme to dvakrát otočili a nakonec vyhráli. Týmový výkon dnes rozhodl. Kluci potvrdili, že jsou dobrá parta, všichni šlapou a táhnou za jeden provaz,“ prozradil kouč.

Na svém hřišti Jestřábi v tomto ročníku krajského přeboru vyhráli potřetí a jednou remizovali. „Úvod sezony nám vyšel, jedenáct bodů v sedmém kole je dobrých. Konečně bychom si ale chtěli přivézt vítězství i z venku. Kousek od něho jsme byli v Kravařích, kde jsme o něho přišli v poslední minutě nastavení,“ připomenul remízu 2:2 ve 4. kole. Další zápas čeká Jestřáby v neděli 24. září ve Vřesině.

Krajský přebor – 7. kolo:

TJ Dolní Datyně – Sokol Krásné Pole 3:2 (1:1)

Branky: 57. a 80. Gaži, 10. Ndanusa – 9. Ševčík, 47. Duda. Rozhodčí: Gańczarczyk – Svoboda, Revaj. ŽK: Rozsíval, M. Cileček, Stebel – Křižák, Klimek, Stralczynski, Ševčík. Diváci: 89.

Dolní Datyně: Chelmecký – Gaži, Novotný, Kudláček, Matyska (56. Stebel), Cenek, M. Cileček, Piskoř, Kaduch (56. Střižík), Rozsíval (90+3. Masopust), Ndanusa (79. Počil). Trenér: Petr Blejchař.