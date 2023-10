/FOTOGALERIE/ Nebyli v plné síle, přesto fotbalisté Dolních Datyní podali v Petřvaldu na Moravě sympatický výkon. Velkého favorita na postup trápili až do 82. minuty, kdy brankáře Chelmeckého překonal zkušený Kovařík. Jestřábi sobotní zápas 10. kola krajského přeboru nakonec prohráli 0:1.

Zápas 10. kola krajského přeboru Petřvald na Moravě - Dolní Datyně 1:0. | Foto: Roman Dujsík

„Žádná hrůza to z naší strany nebyla, s výkonem jsem spokojený, byl velmi dobrý. Navíc do Petřvaldu jsme jeli v hodně okleštěné sestavě,“ prozradil trenér Jestřábů z Dolních Datyní Petr Blejchař, že postrádal hned čtyři hráče. Kvůli zranění nebo práci chyběli Piskoř, Rozsíval a Cileček. „A Matyska seděl jen převlečený na lavičce, aby nebyla prázdná. Čtyři hráči byli dost velký zásah do základu,“ upozornil kouč hostů.

„Šanci dostali kluci, kteří normálně nehrají v základu i z dorostu, a všichni se toho dnes zhostili velmi dobře. Příjemně mě překvapili, dodrželi taktické pokyny,“ konstatoval Petr Blejchař.

I Dolní Datyně mohly dát v zápase gól. „Asi ve 12. minutě po chybě domácího gólmana jsme měli šanci, ale Ndanusa to špatně vrátil. Škoda, mohli jsme vést 1:0,“ litoval promarněné příležitosti kouč Jestřábů. „Pak se hra mezi šestnáctkami vyrovnala,“ doplnil.

Do šaten odcházely týmy za bezbrankového stavu. „Předvedli jsme velmi sympatický výkon, v prvním poločase jsme Petřvald k ničemu vůbec nepustili a druhá půle probíhala ve stejném duchu,“ byl spokojený trenér Dolních Datyní.

V 72. minutě ale jeho tým ještě víc oslabil. „Zranil se nám stoper Kudláček a na hřiště musel na posledních dvacet minut Kučera, který od zranění v červencové přípravě poprvé trénoval v pátek,“ vysvětlil Petr Blejchař další ztrátu.

„Přesto jsme utkání úspěšně odehráli, rozhodl ho až Kovařík, který nám po takovém spornějším momentu utekl po levé straně a dal gól,“ vrátil se k trefě zkušené opory Petřvaldu v 82. minutě.

„Za velmi dobrý výkon na hřišti bychom si bod určitě zasloužili. Působili jsme aktivním fotbalovým dojmem a měli i šance, ale bohužel jsme je neproměnili,“ poznamenal Petr Blejchař. V dalším kole Dolní Datyně hostí v sobotu 14. října Heřmanice.

Krajský přebor – 10. kolo:

Petřvald na Moravě – Dolní Datyně 1:0 (0:0)

Branka: 82. Kovařík. Rozhodčí: Viščor – Slaný, Levinger. ŽK: Hommes, Vengřinek (oba Petřvald n. M.). Diváci: 100.

Dolní Datyně: Chelmecký – Novotný, Kudláček (72. Kučera), Cenek, Kaduch, Stebel, Masopust, Ndanusa, Venglář, Střižík, Běčák. Trenér: Petr Blejchař.