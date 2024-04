Povedlo se, hned po příchodu ze šatny Střižík snížil a o devět minut později stejný hráč srovnal na 2:2. „Nástup byl fantastický, hru jsme pak opanovali. V tu chvíli jsem věřil, že vyhrajeme. Háj ale vrátil do hry rozhodčí, po druhé žluté kartě nás poslal do desíti a to už nešlo vydržet,“ vrátil se k vyloučení Stebla.

První žlutou kartu viděl Stebel ve 25. minutě „za podražení soupeře zepředu v pokutovém území v souboji o míč v nepřerušené hře“, za což sudí nařídil pokutový kop. „Nevím, proč ho pískl. Domácí útočník šel do šestnáctky, kde narazil do našeho stojícího obránce a pak spadl. Žlutou kartu i penaltu jsme ale ještě skousli,“ popsal kritický moment, který vedl k druhému gólu do sítě Dolních Datyní. „Chelmecký balon při penaltě vyrazil a Konvička ho pak na druhý pokus dorazil do brány,“ vylíčil Petr Blejchař.

Druhou žlutou kartu dostal Stebel za stavu 2:2 v 62. minutě za „kritiku druhého asistenta rozhodčího bez hanlivých výrazů v přerušené hře: ‚Už to mávej, vždyť mě tahal, jsi u toho metr, nevidíš nic“, uvedl důvod hlavní arbitr Vít Láryš v zápise o utkání.

„Napřed byl ale faul na Stebla, kdy ho domácí hráč u rohového praporku držel za dres, ten však nepískl. Balon ze souboje vypadl ven z hřiště, měl to být náš aut, ale rozhodčí ho dal Háji a Stebel to reklamoval. Za to mu dal druhou žlutou a vyhodil ho,“ vylíčil kouč Jestřábů moment, který rozhodl o dalším vývoji zápasu.

„Háj potom udělal dvě pěkné akce a dal nám dvě branky. Za stavu 2:4 jsme se ještě zvedli, Ndanusa měl perfektní šanci, ale domácí gólman to vychytal,“ dodal trenér Jestřábů.

„Naše pátá branka pak byla obrazem toho, jak rozhodčí utkání vedli. Soupeř zahrál malou dolů, brankář to chytil, pomezní zvedl praporek, naši kluci přestali hrát a oni nám z brejku dali gól. Celý stadion se divil, že to nepískl a hru nepřerušil. Po utkání mi řekl, že svého asistenta na lajně neviděl,“ mrzel Petra Blejchaře další přešlap arbitra.

„Za druhý poločas jsme si bod zasloužili, ale vinou rozhodčího jsme o něho přišli a zase dostali pět gólů,“ zklamaně konstatoval kouč hostů. V příštím kole Dolní Datyně v sobotu 13. dubna hostí vedoucí Pustou Polom.

Krajský přebor – 20. kolo:

Háj ve Slezsku – Dolní Datyně 5:2 (2:0)

Branky: 16. Krejčí, 25. Konvička, 64. Lampa, 70. Strakoš, 88. Urbančík – 46. a 55. Střižík. Rozhodčí: Láryš – Macrineanu, Řezníček. ŽK: Ivan, Jančík – Stebel, Ndanusa, Kodenko, Cenek, Rozsíval. ČK: 62. Stebel (Dolní Datyně). Diváci: 198.

Dolní Datyně: Chelmecký – Zbavitel, Kudláček, Cenek (85. Bortel), Cileček, Piskoř, Rozsíval, Stebel, Dudek (46. Ndanusa), Střižík (73. Polášek), Kodenko. Trenér: Petr Blejchař.