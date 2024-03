Po zimních odchodech Gažiho do Bohumína, Matysky do Petřvaldu na Moravě a Nováka do Vratimova tvoří kádr Jestřábů momentálně patnáct hráčů. „Z toho má Rozsíval zlomený palec na ruce a Kučera těžší svalové zranění, takže je nás teď třináct,“ upozornil Petr Blejchař.

Na zkoušku zatím přišel jen Vojtěch Dudek z Hrabové. „Řešíme intenzivně posily, máme rozjednané tři hráče a doufáme, že to do prvního mistráku vyjde tak, jak se nám to podařilo vloni na podzim,“ připomenul posílení týmu pár dní před startem sezony.

„Musíme počkat, což není ideální z trenérského pohledu. Mužstvo se furt buduje znovu, buď někdo skončí kvůli věku nebo jdou hráči do vyšších soutěží. Máme to v klubu nastavené tak, že když dostanou nabídku, umožníme jim to,“ vysvětlil kouč.

Přesto Jestřábi odehráli v přípravě šest zápasů, tři z nich vyhráli a jednou remizovali, prohráli jen se Slavií Orlová (1:2) a divizním Bohumínem (1:5). Navíc koncem února absolvovali i tradiční krátké soustředění v teple, které si částečně každý rok hradí sami.

„Malta vloni byla výborná, ale teď na Kypru to bylo úplně špičkové, všechno v dosahu a vyšlo nám i takové letní počasí, vůbec nepršelo,“ byl spokojený Petr Blejchař. Nejvíc ale ocenil podmínky k přípravě. „Trénovali jsme na přírodní trávě dvakrát denně, k dispozici byla krásná široká pláž s hlubokým pískem, takže si kluci poběhali. Všechno klaplo tak, jak jsme naplánovali, splnilo to kondiční i herní věci, takže maximální spokojenost,“ pochvaloval si kouč Jestřábů.

V sobotu 9. března čeká Dolní Datyně generálka s Těrlickem 2022, která se bude hrát od 14 hodin na umělé trávě v Horní Suché. O první body se pak utkají 16. března doma s Kobeřicemi.

Zimní turnaj v Orlové:

2. místo: Dolní Datyně - Slavia Orlová 1:2 (branka D. Datyní: Kaduch), Dolní Datyně - Victoria Hažlach 5:3, Dolní Datyně - dorost 1. FC Poruba 3:2 (Střižík 2, Dudek), Dolní Datyně - Darkovičky 2:2 (Střižík, Dudek), Dolní Datyně - Albrechtice 5:1 (Střižík 2, Ndanusa, Dudek, Kodenko).

Příprava:

Dolní Datyně - Bohumín 1:5 (branka D. Datyní: Kaduch).