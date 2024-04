/FOTOGALERIE/ Šňůru tří proher za sebou prolomili před týdnem v Krásném Poli (2:0), teď na vítězství fotbalisté Dolních Datyní navázali i doma. V sobotním zápase 23. kola krajského přeboru porazili Vřesinu 3:0. Po druhé žluté kartě navíc od 54. minuty hráli bez vyloučeného Michala Cilečka, úspěšného exekutora penalty při druhém gólu Jestřábů.

„Kluci prokázali srdce, pracovitost, bojovnost a charakter, že jsme obě utkání po třech porážkách s kvalifními soupeři zvládli,“ chválil trenér Dolních Datyní Petr Blejchař svůj tým za druhé vítězství v řadě. „Dnes jsme to zvládli super fotbalově, uhráli jsme tři krásné body. Zvítězili jsme zaslouženě, šli jsme si za tím od první minuty,“ vysvětlil kouč Jestřábů.

Skóre utkání otevřeli už ve 12. minutě. „První gól po centru z kraje Cenek zkušeně uklidil k tyči. Pak na agilního Johnyho (Ndanusu), který celý zápas zlobil obranu soupeře svojí silou a pracovistotí, byla penalta a Cileček ji zkušeně proměnil na 2:0. Poločas byl nádherný,“ spokojeně konstatoval Petr Blejchař.

Třetí branku přidaly Dolní Datyně po přestávce. „Druhý poločas začal úplně úžasně. Johny si akci úžasným presinkem vypracoval sám, gólman hostů ho trefil asi z pěti metrů a on to dal rovnou do branky,“ radoval se domácí trenér z vedení 3:0 ve 47. minutě.

„Pak přišla komplikace,“ vrátil se k 54. minutě. „Cileček se nechal zbytečně vyloučit a zase jsme šli do deseti. Na jaře máme už třetí červenou kartu, ale tahle byla zasloužená,“ mrzelo Petra Blejchaře oslabení týmu. První žlutou kartu dostal Cileček za držení soupeře, druhou za bezohledné podražení zezadu v souboji o míč.

„Kluci ale zase prokázali charakter i to, že mají natrénováno. Dřeli a odehráli to zkušeně, Vřesinu jsme do ničeho moc nepustili. Optický tlak na míči sice byl, ale dohráli jsme to s čistým kontem,“ oddechl si domácí trenér.

„Pochválit musím brankáře Chelmeckého, který má dvě nuly po sobě. Podal výborný výkon, zkušeně uklidnil mančaft i v deseti a společně výhru udrželi,“ vyzdvihl Petr Blejchař výkon celé desítky statečných na trávníku.

V příštím kole Jestřábi nastoupí v sobotu 4. května na hřišti Brušperku.

Krajský přebor – 23. kolo:

Dolní Datyně – Vřesina 3:0 (2:0)

Branky: 12. Cenek, 29. z penalty Cileček, 47. Ndanusa. Rozhodčí: Dimun – Pasterčák, Gańczarczyk. ŽK: Cileček, Ndanusa – Matula, Ponížil, Ad. Hruzík, An. Hruzík, T. Hruzík. ČK: 54. Cileček (Dolní Datyně). Diváci: 101.

Dolní Datyně: Chelmecký – Zbavitel, Kudláček, Cenek, Cileček, Piskoř, Kaduch (87. Parchanský), Rozsíval, Stebel, Ndanusa (83. Dudek), Střižík (90. Polášek). Trenér: Petr Blejchař.