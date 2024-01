„Kluci dostali v mezidobí individuální plán, který měli plnit, a na prvním tréninku jsme je otestovali,“ prozradil kouč Dolních Datyních Petr Blejchař.

V jakém stavu se hráči dostavili? „V různém. Šlo vidět, že někdo to podle plánu odtrénoval, ale někteří tomu tolik nedali a fyzičku budou dohánět. Teď se víc trápí a některé to bolí,“ konstatoval s úsměvem trenér Jestřábů s tím, že žádná katastrofa to ale nebyla.

Český Těšín chce hrát fotbal srdcem. Kdo v týmu skončil a kdo se v zimě vrátil?

„První tréninky jsou hodně o běhání, ještě polykáme to nejnáročnější - kilometry. V sobotu začínáme zimní turnaj v Orlové, kde budeme hrát každý víkend a do toho máme 6. února vložený zápas s Bohumínem v Horní Suché,“ představil nejbližší program týmu.

I letos Jestřábi odletí v zimě za teplem. „Všechno se doladilo a od 21. do 26. února máme pětidenní soustředění na Kypru, pro kluky to bude zase zpestření přípravy,“ poznamenal Petr Blejchař, že tradice se nemění. Po návratu Dolní Datyně čeká přípravný zápas s Horní Suchou a generálka s FK Těrlicko 2022.

FOTO: Orlová v zimě oslabila. Čeká ji soustředění i domácí turnaj. Kdo přijde?

„I když nám přípravu narušují chřipky, práce nebo studium, je to lepší než v létě,“ připomenul problémy před sezonou, kdy se až těsně před startem krajského přeboru podařilo zalepit díru po odchodu čtyř opor. „Teď máme patnáct až sedmnáct hráčů, navíc příprava je delší a dá se víc udělat než během tří týdnů v létě,“ pochvaloval si kouč.

Hráčský kádr nezůstal během přestávky stejný. Kdo v něm chybí?