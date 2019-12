Ze třinácti podzimních zápasů vybojovali jediný bod za senzační remízu se Stonavou. Víc nic a navíc poslední tři utkání podzimu (debakly s Orlovou, Dobraticemi a vedoucím Petřvaldem) byly spíš na ostudu.

Tým vstřelil jen deset branek, 47 jich inkasoval a na předposlední Libhošť ztrácí devět bodů. Jarní záchrana je ryzí sci-fi, půjde asi jen o to soutěž důstojně dohrát.

„Všechno je špatně, nic se nám nesešlo. Čekali jsme, že kluky postup povzbudí, ale je to právě naopak,“ hodnotí špatné výsledky trenér Jiří Aksteiner, který i přes nepovedené výkony u Dolní Lutyně zůstává. „Vedení mi dalo najevo, že chce, abych pokračoval. Nějaké nabídky mám, ale nejsem z těch, kdo by utíkal z boje,“ vyhlásil, že nic nevzdá.

Dolní Lutyni na podzim trápila velká marodka, ale také nepříliš dobrá tréninková morálka. „Začínali jsme s třiadvaceti hráči a končili s dvanácti,“ uvedl Aksteiner, jenž si uvědomuje, že jediný získaný bod je zatraceně málo. „Na druhou stranu, my jsme jeli na zápas a nevěděli jsme, jestli nás bude dost. Nebyla tady žádná jistota. Musel jsem postavit toho, kdo přišel a neměl jsem žádnou možnost přemýšlet o sestavě,“ dodal k neutěšeným výsledkům.

Pokud by bylo na něm, tak by během zimy přivedl posily do každé řady. Moc dobře ale ví, že tak lehké to nebude. „Do týmu, který má bod, se nikomu nechce,“ uvědomuje si Aksteiner, že ho na trhu s hráči čeká tvrdý boj. „Stačilo by mi i to, kdyby se naši hráči uzdravili a začali by zase pravidelně docházet a hrát,“ přeje si před druhou polovinou sezony, ve které se svým týmem pokusí o malý zázrak.

Další výsledky: Jistebník – Dolní Lutyně 3:2, Dobrá – Dolní Lutyně 4:0, Dolní Lutyně – Vratimov 1:3, Orlová – Dolní Lutyně 6:0, Dolní Lutyně – Dobratice 1:6, Petřvald na Moravě – Dolní Lutyně 7:0.