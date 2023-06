Postrádá přitom dlouhodobě zraněné útočníky Staška a Egriho. „Dávali nejvíc gólů, takže jsme se museli přizpůsobit a nahradit je. Zvolili jsme jiný herní systém, hrajeme většinou po zemi a místo hrotového útočníka máme malé pitbully, kteří to tam dotlačí. Zatím to fungovalo,“ usmívá se zkušený kouč Stonavy.

Naposledy jeho tým v sobotu doma porazil Bystřici 3:0. „Soupeř hrál výborný fotbal, byli dobří a vyrovnaní, rozhodli jsme až ke konci zápasu,“ upozorňuje na fakt, že dvě ze tří branek padly v závěru. Úspěšnými střelci Stonavy byli v 7. a 89. minutě Petr Šiška a v 86. minutě Tomáš Mančař. „Byli jsme trpěliví, disciplinovaní a vzadu obezřetní,“ dodává.

V tabulce je Stonava první s náskokem sedmi bodů před Raškovicemi, ale jistotu postupu do krajského přeboru nemá. „Je to daleko, čekají nás ještě čtyři zápasy,“ připomíná Richard Beneš zbývající kola soutěže.

„Postup neřešíme, nikdo na nás netlačí. Pokud to vyjde, bude to moc fajn, ale když ne, tak to zkusíme znovu příští rok,“ bere kouč situaci v pohodě. „Stonava je malá obec a takovou soutěž nikdy nehrála, takže by kluci byli rádi a možná by jim za to postavili i pomník. Nejsou ale profesionálové a fotbalem se neživí, mají své rodiny, práci nebo chodí do školy,“ vysvětluje se smíchem.

„Budeme doufat, že uhrajeme něco venku a doma to potvrdíme,“ říká před napínavým závěrem sezony trenér. V neděli čeká jeho tým duel na hřišti druhých Raškovic, 3. června hostí čtvrté Smilovice, 11. června nastoupí na trávníku desáté Libhoště a sezonu ukončí 17. června doma proti dvanáctému Jablunkovu.