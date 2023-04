/FOTOGALERIE/ V I.A třídě jsou nováčkem, zimu strávili na 8. místě tabulky, ale na jaře se fotbalistům Horní Suché zatím nedaří. Po úvodní remíze v Tiché (0:0), zbývající tři utkání prohráli. Naposledy v sobotním 18. kole doma s ambiciózními Raškovicemi 0:2.

Zápas 18. kola I.A třídy, skupiny B, Horní Suchá - Raškovice 0:2. | Foto: SK Horní Suchá/Ondřej Kruťa

„My jsme hráli a soupeř nám dal dva góly po našich obrovských chybách,“ zklamaně konstatoval trenér Horní Suché Zdeněk Menoušek. Poprvé jeho tým v sobotu inkasoval v 52. minutě, podruhé v 90. minutě.

„Soupeř si v zápase nevytvořil nic a my uděláme dva takové kiksy, po kterých nás potrestají gólem,“ nevěřícně kroutil hlavou kouč. „Ne soupeř, ale my jsme se porazili sami a to bolí dvakrát tolik,“ přiznal.

Kde je momentálně největší bolest Horní Suché? „Strašně nám vázne koncovka, to je teď nejhorší věc, která nás trápí. Nedaří se nám vystřelit a dát gól. Byť jsme aktivní a snažíme se, tak nám to nejde, do koncovky se nedostáváme,“ objasnil trenér.

Bilance Horní Suché po čtyřech jarních zápasech je jeden bod, skóre 1:7 a 10. místo v tabulce. V příštím kole ji v neděli 23. dubna čeká okresní derby v Albrechticích proti Baníku a ve středu 26. dubna si to oba týmy zopakují na hřišti MFK Karviná ve finále Poháru OFS.

I.A třída, skupina B - 18. kolo:

Horní Suchá - Raškovice 0:2 (0:0)

Branky: 52. Vojkovský, 90. Puczok. Rozhodčí: Hrdina - Pobořil, Žáček. ŽK: Kovács, Janovský - Kožar, Kacíř, Janošec. Diváci: 95.

Horní Suchá: Herdzina – Lukáš, Urbaník, Kubját, Štromp – Ševčík, Janovský (c), Stuchlík, Rychtařík (76. Pastušek), Ryt (67. Jurčák) – Kovács (67. Kvapil). Trenéři: Zdeněk Menoušek a Jaromír Bebenek.