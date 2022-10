Na první branku si fanoušci ale museli počkat až do 53. minuty, kdy svou kanonádu do sítě hostů zahájil Kubjat. „Začátek byl vyrovnaný, ale ve druhém poločase jsme měli více ze hry, soupeř moc šancí neměl,“ vrátil se k průběhu duelu trenér Horní Suché Jaromír Bebenek.

„Po zranění se nám vrátil stoper Roman Kubjat, měl jenom dva tréninky, ale chtěl na hřiště. Cítil, že na to má, a dal tři góly. Obrana s ním se zpevnila, tím pádem se Janovský posunul do zálohy, Stuchlík do útoku a už to dnes bylo trochu o něčem jiném,“ usmíval se domácí kouč.

Smůlu měl pouze brankář Tomáš Herdzina, kterému čisté konto překazil v 70. minutě Lukáš Kaulinec. „Kluky musím pochválit, do zápasu šli naplno a odmakali to,“ ocenil Jaromír Bebenek výkon celého týmu.

I.A třída, skupina B - 10. kolo:

Horní Suchá - Staré Město 4:1 (0:0)

Branky: 53., 82. a 90.+1. Kubjat, 67. Štromp - 70. Kaulinec. Rozhodčí: Hrdina - Hrňa, Závodný. ŽK: Pastušek, Kulich - Šimek, Hodula. Diváci: 170.

Horní Suchá: Herdzina – Lukáš, Urbaník, Kubját, Ševčík (24. Kux) – Pastušek, Janovský, Štromp, Stuchlík, Ryt (79. Kulich) – Kovács (69. Kotula), Stuchlík. Trenéři: Jaromír Bebenek a Josef Čermák.