Dolní Datyně udeřily v prvním poločase, ve druhém oslabený Český Těšín dorazily

Chyběli v něm gólmani Jakub Stach a Martin Hošťák. „Oba se zranili, takže do branky dnes musel nastoupit stoper a stejně jsme vyhráli 3:0,“ ocenil výkon Michala Ruisla, náhradníka mezi třemi tyčemi. „Bude ho to stát hodně do kasy,“ smál se kouč Stonavy s tím, že do závěrečného utkání podzimu příští týden v Jablunkově by už měl svatyni Stonavy zase hájit jeden z uzdravených specialistů.

Okresní přebor: Derby o Havířov nerozhodně, Gascontrol se směje. Podívejte se

I.A třída, skupina B - 13. kolo:

Stonava - Libhošť 3:0 (1:0)

Branky: 67. a 74. Mančař, 14. Kloda z pok. kopu. Rozhodčí: Picmaus - Hošek, Herda. Bez karet. Diváci: 120.

Stonava: Ruisl - Kloda (77. Němec), Siekiera, Staško (46. Egri), Koďousek (60.Adamczyk), Hejda, Šiška, Mančař, Bulva, Uher (84. Szalbot), Graňák (84. Jančo). Trenér: Richard Beneš.