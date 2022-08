„Za výsledek jsem rád, byl to dobrý fotbal z obou stran, Tichá nám hodně hrozila standardkami, po kterých tam byly závary, ale vyloženou šanci neměla,“ vrátil se trenér Horní Suché Zdeněk Menoušek k průběhu duelu.

Stonava v okresním derby přehrála Petrovice. Rozhodla větší zkušenost

Domácí poslal do vedení hned ve 2. minutě Filip Kux. „Pak to bylo dost vyrovnané, ani na jedné straně nebyla vyložená šance, hrálo se nahoru - dolů,“ poznamenal kouč s tím, že Vojtěch Zábelka, který přišel do Horní Suché před pár týdny z Hnojníku, se ukázal jako velká posila. „Jeden gól dal a na druhý přihrál tak, že se nedal nedát,“ konstatoval domácí kouč po trefě Aleše Stuchlíka na konečných 3:0.

Místo deště živá voda, pak tři góly za čtyři minuty. Orlová zvládla úžasný obrat

„Utkání jsme zvládli, na tým jsem pyšný, i když na začátku jsme byli nervózní. Je to dobrý vstup do soutěže,“ dodal trenér Zdeněk Menoušek po prvním zápase Horní Suché v I.A třídě. V dalším kole hraje v neděli 21. srpna v Bystřici.

Z lídra je nováček. Posílená Horní Suchá bere I.A třídu jako novou výzvu

I.A třída, skupina B - 2. kolo:

SK Horní Suchá - Tichá 3:0 (1:0)

Branky: 2. Kux, 67. Zábelka, 84. Stuchlík. Rozhodčí: Pasterčák - Svoboda, Jurygáček. ŽK: Pietrasz, Ševčík - D. Kocián. Diváci: 200.

Horní Suchá: Herdzina – Urbaník, Kubját, Pietrasz, Štromp – Ševčík (83. Lukáš), Stuchlík, Janovský, Přichystal (69. Pastušek) – Kux (61. Kotula), Zábelka. Trenéři: Zdeněk Menoušek, Jaromír Bebenek.

