„Jednou to muselo přijít, akorát to bylo trošku kruté,“ konstatoval trenér Horní Suché Jaromír Bebenek. „Soupeř ale hrál dobře, měl více ze hry. I když za stavu 0:0 jsme měli úplnou tutovku, kdy jsme mohli dát gól. Ale jak se říká: Nedáš, dostaneš, a my dostali na 0:1,“ smutně dodal kouč Horní Suché.