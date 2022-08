„Minulá sezona dopadla nad očekávání dobře, ale na konci už jsme ztráceli, protože nás bylo jak do mariáše, měli jsme jen jednoho nebo dva hráče na střídání,“ připomenul sekretář klubu Gustav Guňka velkou marodku, která Baník postihla na jaře.

Kde byli v I.A třídě nejlepší brankáři, kdo nastřílel nejvíc gólů? Podívejte se

A nepříznivá situace pokračuje. „Nově vznikl klub Těrlicko 2022, kam se vrátili jejich bývalí dorostenci Golasowski a Michejda. To je pro nás citelné oslabení,“ mrzely ho odchody obou opor týmu, který vede trenér Dušan Kohút.

Z lídra je nováček. Posílená Horní Suchá bere I.A třídu jako novou výzvu

Kádr v létě doplnili jen dva dorostenci. „Budeme muset posílit, ještě na to máme pár týdnů, ale fotbalisté nejsou a k nám se nějak nehrnou. Uvidíme, jestli se nám podaří ještě někoho doplnit,“ přál by si sekretář klubu rozšířit soupisku Baníku.

Do budoucna klub počítá, že bude stavět na vlastní mládeži. „První sezonu máme zase dorost. Po osmi letech, kdy se nám ho nedařilo poskládat a vypadlo nám několik ročníků,“ pochlubil se sekretář novým družstvem Albrechtic.

Stonava vyloupila Petrovice. Teď ji čeká pikantní derby s Lokomotivou

„To je pro nás důležité. Je to příšlib pro další roky, protože teď jsme museli brát jenom z okolních klubů, svoje nové dorostence jsme neměli,“ podělil se o dobrou zprávu Gustav Guňka. „Za dva tři roky by to zase mohlo být veselejší,“ konstatoval.

Los fotbalové I.A třídy: na startu pět okresních derby i dva souboje nováčků

Letní přípravu týmu mužů hodnotil kladně. „Celkem nám vyšla, měli jsme i dobré výsledky, ale uvidíme, jak zahájíme sezonu v neděli proti Jablunkovu,“ připomenul první domácí duel, který začíná v 17 hodin.

Na jaře hrály divizi, teď jdou Dětmarovice s úplně novým týmem do neznáma

„Žádné velké ambice nemáme, budeme rádi za střed tabulky,“ přál by si Gustav Guňka, aby sezona vzhledem k úzkému kádru, proběhla v klidu.