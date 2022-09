Český Těšín je doma neporazitelný, s nulou vzadu nasázel Kobeřicím tři góly

„Vzhledem k tomu, že jsme měli opět slátanou sestavu, to bylo zasloužené vítězství. Kluci to odbojovali, klobouk dolů před tím, co dnes předvedli proti zkušeným Albrechticím,“ připomenul trenér Horní Suché Jaromír Bebenek, že kvůli zraněním a nemoci chyběli opory Pietrasz, Kubjat a Zábelka.

Černý den Orlové: doma padla s Vratimovem, v zápase přišla o brankáře a kapitána

Podobně je na tom ale i Baník. „Soupeř měl v prvním poločase víc šancí než my a z jedné dal branku. Snažili jsme se výsledek zvrátit, v závěru jsme vystřídali, ale z protiútoku domácí pečetili své vítězství druhou brankou,“ konstatoval Gustav Guňka, sekretář albrechtického klubu.

Fotbalisté z Dolní Datyně favorita potrápili, ale branku v Řepišti nedali

I.A třída, skupina B - 6. kolo:

Horní Suchá - Baník Albrechtice 2:0 (1:0)

Branky: 12. a 90.+1. Kulich. Rozhodčí: Banot - Jantoš, Dytko. ŽK: Kulich - Čermák, Vagner. Diváci: 327.

Horní Suchá: Herdzina - Lukáš, Janovský, Urbaník, Ševčík, Pastušek, Stuchlík (70. Operchalski), Štromp, Sobek (28. Miškovič, 70. Drábek), Kovács (88. Dabrowski), Kulich. Trenéři: Josef Čermák a Jaromír Bebenek.

Albrechtice: Gradek - Hovůrka, Čermák (75. Cyž), Vagner, Jakub Kociolek, M. Žyla, D. Žyla, Klus (63. Jan Kociolek), Dorozlo (63. Porembski). Trenér: Dušan Kohút.