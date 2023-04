„Kariéru jsem vloni neukončil, spíš jen přerušil z rodinných i pracovních důvodů. Dalo by se říct, že jsem byl i trošku vyhořelý,“ prozradil, proč si dal od fotbalu pauzu. „Narodilo se mi dítě, v práci toho bylo hodně, takže jsem měl trošku jiné priority a taky už mě ten fotbal ani moc nebavil,“ přiznal Michal Folwarczny.

Na soupisce Stonavy se znovu objevil letos na jaře. „Po půl roce mi fotbal začal chybět. A taky na mě šlo vidět, že nic nedělám, břicho začalo růst,“ se smíchem vylíčil důvody, které ho přivedly zpátky. „Jsem rád, že jsem se mohl vrátit a pan trenér Beneš mě uvítal s otevřenou náručí. Asi mi pauza očividně pomohla, dostal jsem zase větší chuť do fotbalu,“ konstatoval útočník.

Hráčský kádr se během té doby dost změnil. „Kapitán Mančař a pár kluků, kteří jsou stálice, zůstali, ale většina mančaftu je nová. Nebyla to žádná překážka, všichni jsou super přátelští, v začátcích mi pomohli a za to jsem rád, že mě zpátky uvítali v dobrém,“ vylíčil svůj návrat do kabiny.

S týmem absolvoval zimní přípravu. Jak je na tom s fyzičkou nyní? „Není to úplně ideální, ale pracujeme na tom, aby to bylo lepší a lepší,“ prozradil s tím, že příprava byla intenzivní. „Pan Beneš nám nedal nic zadarmo. Naběhali jsme toho docela dost, každý trénink jsme měli nějaké okruhy, takže nám dal zabrat,“ popsal náročnou zimu.

„Teď v zápasech ale vidíme, že oproti našim protivníkům jsme na tom kondičně lépe než oni. A už mi i břicho trochu spadlo, je to lepší,“ pochvaloval si současný stav.

Stonava přezimovala v čele tabulky I.A třídy, skupiny B, kde se drží i po dvou jarních výhrách. Nebyl to také důvod k návratu? „Určitě to byl jeden z faktorů, protože nějaký titul jsem v žádné lize ještě nezískal. Stonavě se daří a je tam vidina postupu,“ přiznal Michal Folwarczny, že by si rád zahrál krajský přebor.

Fotbal, SK Stonava, Michal Folwarczny.Zdroj: Richard Beneš

Během své fotbalové dráhy oblékal dres několika klubů. „V Baníku Ostrava jsem byl v mládí, ale z časových důvodů jsme to moc nestíhali. Většinu kariéry jsem byl v Třinci nebo Českém Těšíně,“ vylíčil minulá angažmá i ve vyšších soutěžích. „Utkání Stonavy v krajském přeboru proti Těšínu by pro mě bylo hodně zajímavé,“ zasnil se šestadvacetiletý útočník, který v roce 2021 zamířil do Stonavy.

„I když jsem hrál dorosteneckou ligu, někdy v devatenácti letech jsem si vyhodnotil, že ze mě asi nebude Cristiano Ronaldo a že v osobním životě jsem schopný dosáhnout lepších výsledků než hrát někde třetí nebo čtvrtou ligu,“ přiblížil Michal Folwarczny své tehdejší úvahy.

„Zvolil jsem si to, co pro mě bude lepší a nelituji toho. Fotbal mám jako koníček a naplno se věnuji něčemu jinému,“ doplnil.

V úvodním kole jara v Petrovicích (3:0) se trefil dvakrát, v 53. minutě otevřel skóre utkání a v 85. minutě ho zakončil. A v sobotu za stavu 1:1 rozhodl v 87. minutě o výhře Stonavy nad Tichou 2:1.

„Je třeba mít trochu štěstíčka, aby se člověk objevil ve správný čas na dobrém místě,“ tvrdil se smíchem. „Byla to zásluha celého týmu, já to tam jen doklepl,“ upozornil vzápětí.

Který ze tří gólů udělal Michalu Folwarcznemu největší radost? „Asi ten poslední, byl hlavičkou na konci utkání, ten mě hodně potěšil,“ svěřil se útočník Stonavy.